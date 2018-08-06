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Нефть дорожает
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Нефть дорожает на новостях о снижении добычи Саудовской Аравией и статистике из США 

Прайм 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в понедельник утром в плюсе, инвесторы отыгрывают новости СМИ о снижении добычи нефти Саудовской Аравией в июле, а также данные по уменьшению числа буровых установок в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 73,42 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,47%, до 68,81 доллара за баррель.
В пятницу источники в ОПЕК сообщили агентству Рейтер, что Саудовская Аравия снизился добычу нефти в июле до 10,29 миллиона баррелей, или на 200 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем. В июне Саудовская Аравия нарастила нефтедобычу до 10,42 миллиона баррелей в сутки, превысив уровень, установленный по условиям соглашения ОПЕК+ на 362 тысячи баррелей в сутки, сообщала ранее ОПЕК.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение действует с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В июне ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий договоренностей. Как уточняли министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.
Инвесторы отыгрывают и данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Компания сообщила в пятницу, что за неделю по 3 августа общее число буровых нефтяных и газовых установок в США снизилось на четыре штуки, или на 0,4% — до 1,044 тысячи штук. В годовом выражении количество буровых установок увеличилось на 90 штук, или на 9,4%. Количество нефтяных буровых установок за неделю сократилось на две, или на 0,23%, до 859 единиц, а газодобывающих — на три, или на 1,6%, до 183 штук.
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