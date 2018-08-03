Липецккомбанк внес изменения в тарифы по дебетовым картам

Липецккомбанк снизил стоимость дебетовых карт Visa Platinum и Visa Infinite.

Плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия и составит 3 тыс. рублей (вместо 9 тыс. и 18 тыс. рублей соответственно). Срок действия карт — три года. Счет открывается в рублях, долларах и евро.

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Кроме того, банк изменил комиссии за снятие наличных в устройствах сторонних банков по всем дебетовым картам. Так, в банкоматах и ПВН сторонних кредитных организаций снятие будет бесплатным в пределах допустимых сумм в зависимости от категории карты. При выдаче свыше лимита операция обойдется клиенту в 1%, минимум 100 рублей. Ранее вне зависимости от суммы снятия в банкоматах и кассах иных банков взималась комиссия в размере 1%, но не менее 350 рублей за операцию. Снять бесплатно денежные средства, как и прежде, можно в собственных устройствах Липецккомбанка, банка «Зенит» и банков-партнеров.