Итальянские инвесторы будут выращивать пшеницу на полях Оренбуржья

Как сообщили в пресс-службе минсельхоза Оренбургской области, в состав делегации вошли вице-президент Ассоциации предпринимателей Италии Витторио Торрембини, представители компаний Syngenta и Barillа. Гости предложили наладить в регионе производство высококачественного зерна из сорта твердой пшеницы «Рустикано».

"Рустикано" — самый популярный сорт в Италии. На отечественный рынок он был выведен «Агролигой России». Индекс глютена в нем составляет более 90 процентов, стекловидность — более 22, а содержание протеина достигает 17-18 процентов. Сегодня Италия производит 4.5 миллиона тонн зерна твердой пшеницы, но еще столько же импортирует — главным образом из Канады. Реализация проекта позволит начать закупки зерна в России — в случае, если местные аграрии будут культивировать сорт «Рустикано», соответствующий международным требованиям.

Кстати, несколько хозяйств Оренбуржья уже приступили к выращиванию «Рустикано». В следующем году начнутся поставки зерна твердой пшеницы для компании Barilla — одного из мировых лидеров по производству макаронных изделий. Обсуждалась также возможность производства зерна и из сорта местной селекции «Гордея», который показывает хорошие результаты.