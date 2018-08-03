Котировки владельца Heinz выросли после публикации финансовых результатов

В пятницу на торгах до открытия сессии котировки The Kraft Heinz Company росли на 7,5%. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

The Kraft Heinz Company появилась в результате слияния Kraft Foods и Heinz Company в 2015 г. Компания производит приправы, соусы, сыры, полуфабрикаты, детское питание и др. Среди ее брендов — Heinz, Maxwell House, Philadelphia и др.

Причин для роста цен акций две, передает Bloomberg . Первая — финансовые результаты компании. Продажи The Kraft Heinz Company за последний квартал выросли на 0,7% до $6,7 млрд, говорится в отчете компании. «Наши результаты за первое полугодие оказались лучше прогнозов, сделанных три месяца назад», — приводятся в сообщении слова гендиректора Бернардо Хиза.

Вторая причина — слухи на рынке. The Kraft Heinz Company изучала финансовые данные производителя супов Campbell, что означает возможную сделку, хотя пока никакого предложения сделано не было, писала New York Post со ссылкой на источники.