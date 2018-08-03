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СЗФО лидирует по темпам роста производства цемента
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СЗФО лидирует по темпам роста производства цемента 

АСН-Инфо 15 часов назад
Фото: АСН-Инфо
По оценкам «ГС-Эксперт», в январе-июне 2018 года в России было произведено 23,8 млн т цемента, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Лидером по темпам роста производства стал Северо-Западный федеральный округ (+8% к уровню 1-го полугодия 2017 г.).
Лидерами по объемам потребления цемента остаются Московский регион (около 15% общероссийского потребления), Ленинградский регион (7%) и Краснодарский край (6%).
Средняя цена производителей на цемент (без НДС и доставки) в 1-м полугодии 2018 г. составила 3 439 руб. /т, что на 5,2% превышает уровень января-июня 2017 года.
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