Годовая инфляция в странах ОЭСР ускорилась в июне до 2,8%

Годовая инфляция в странах Организации экономического сотрудничества и развития выросла до 2,8% в июне с 2,6% в мае. Такие обновленные данные приводит ОЭСР, уточняя, что без учета продовольствия и энергии годовая инфляция в указанных странах была в июне 2018 года стабильной на уровне 2%.

Согласно данным ОЭСР, годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2% в июне с 1,9% в мае. Без учета продуктов питания и энергии годовая инфляция в зоне евро замедлилась до 0,9% с 1,1% в мае.

В годовом исчислении инфляция в июне повысилась в Канаде (до 2,5% с 2,2%), Италии (до 1,3% с 1%) и незначительно — в США (до 2,9% с 2,8%), а сократилась — в Германии (до 2,1% с 2,2%) и Литве (до 2,6% с 2,9%). Стабильный уровень наблюдался во Франции (2%), Японии (0,7%) и Великобритании (2,3%).

Инфляция в странах «большой двадцатки» увеличилась до 3,1% в июне по сравнению с 2,9% в мае. Ускорение инфляции было зарегистрировано в Бразилии (до 4,4% с 2,9%), Аргентине (до 29,5% с 26,3%), Китае (до 1,9% с 1,8%) и ЮАР (до 4,4% с 4,3%), в то время как снижение было в Саудовской Аравии (до 2,1% с 2,3%), Индии (до 3,9% с 4%), Индонезии (до 3,1% с 3,2%) и России (до 2,3% с 2,4%).