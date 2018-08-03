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103 млн достигнет количество «умных домов » в Европе к 2022 году
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103 млн достигнет количество «умных домов » в Европе к 2022 году 

RUБЕЖ 14 часов назад
Фото: RUБЕЖ
Через 5 лет количество «умных домов» в Европе достигнет 103 млн К 2022 году число смарт-устройств превысит 154 млн единиц. Такие данные приводят аналитики в отчете консалтинговой компании ABI Research.
Рынок цифровых технологий вырастет за счет большого объема инвестиций. Кроме того, производители умных продуктов для домовладений, такие, как Hive, Tado и Netatmo, оперативно реагируют на спрос потенциальных покупателей и адаптируют свои новинки для разных сегментов рынка.
Конечно, американские конкуренты тоже не отстают. Amazon, Apple и Google также привлекают клиентов за счет продаж платформ с голосовыми помощниками, поддерживающими европейские языки. По мнению экспертов, крупнейшие европейские и американские компании будут продолжительное время поддерживать высокий спрос на продукты для «умных домов».
Интерес покупателей к смарт-технологиям станет расти за счет появления новых устройств и роста ассортимента традиционной техники для дома «умными» функциями.
Кроме того, на эволюцию европейского рынка умных домов будут оказывать влияние телекоммуникационные компании, в том числе Deutsche Telekom и Swisscom. Другие ведущие телеком-компании, среди которых Vodafone и BT, пришли на рынок домашних смарт-услуг в текущем году, и в течение следующих пяти лет этот рынок будет трансформироваться под воздействием игроков такого уровня. На рост будет влиять и расширяющийся спектр устройств умного дома и традиционного домашнего оборудования со смарт-функциями.
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