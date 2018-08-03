У ФРС пока есть время понаблюдать за динамикой занятости

Вышедшая в США статистика по рынку труда оказалась довольно противоречивой. С одной стороны, ряд опубликованных данных, в том числе статистика по темпам роста ставок заработной платы в июле, совпали с ожиданиями рынка (рост на 2,7% в годовом исчислении). А вот данные по безработице и по количеству рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, с ожиданиями рынка разошлись. Уровень безработицы в США в июле опустился ниже 4% трудоспособного населения и составил 3,9%. До рекордно низкого уровня мая 2018 года (3,8%) безработица в этот раз не дотянула, но уже приближается к такому уровню, а экономика США — к полной занятости населения.

Что касается количества новых рабочих мест вне сельского хозяйства, то их число в июле составило 157 тыс., это на 17% ниже ожиданий рынка. В принципе, это значение в дальнейшем может быть уточнено или пересмотрено Министерством труда США, однако, речь может идти о том, что динамика этого показателя может в очередной раз отложить повышение процентной ставки в США. Обычно считается, что увеличение этого показателя на 200 тыс. рабочих мест в месяц дополнительно прибавляет около 3% к ВВП США. Сейчас рост оказался гораздо меньше.

Федрезерве отмечали, что при принятии решения о процентной ставке обязательно учитываются показатели инфляции и состояния рынка труда. Мы не исключаем, что на следующем заседании ФРС может опять отложить решение о повышении процентной ставки, если данный показатель рынка труда будет опять расти такими невысокими темпами. Впрочем, не исключено, что это временное явление, связанное, скорее всего с сезонными факторами, этот показатель имеет свойство сильно колебаться от месяца к месяцу, так что у ФРС есть время для наблюдения за динамикой занятости и оценки состояния рынка труда.

Валютный рынок пока оценивает статистику неоднозначно. Доллар США на выходе этой новости укрепился к евро на 0,09%, но зато упал к японской иене на 0,2% и немного снизился к корзине мировых валют (на 0,04%). В ближайшие дни ожидаем коридор значений пары EUR/USD на уровне 1,155-1,16 долларов за евро.