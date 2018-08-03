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Карни: соглашение между Британией и ЕС находится под угрозой
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Карни: соглашение между Британией и ЕС находится под угрозой 

Вести Экономика 13 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 августа — «Вести. Экономика». Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что Британия сталкивается с «неудобно высоким» риском выхода из Европейского союза без какой-либо сделки, передает Reuters.
Глава Банка Англии Марк Карни EPA/ANDY RAIN
Комментарии Карни привели к тому, что курс фунта стерлингов достиг 11-дневного минимума по отношению к американскому доллару.
Менее чем через восемь месяцев до выхода Британии из состава ЕС, правительству еще предстоит договориться об отношениях после развода с Брюсселем, это также активизировало планирование возможности покинуть блок без какого-либо официального соглашения о торговых отношениях.
"Я думаю, что возможность Brexit без сделки сейчас крайне высока", — сказал Карни в интервью радио BBC.
"У людей будет, о чем волноваться по поводу Brexit без сделки, что до сих пор считается маловероятным, но вероятным", — заметил Карни.
Стерлинг снизился ниже уровня в $1,3 на фоне таких комментариев и коснулся минимума в $1,2985, в то время как британские цены на правительственные облигации выросли.
Если Британия не согласна с условиями своего развода с ЕС и выйдет из блока без переходного соглашения, она вернется к торговле в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО) в марте 2019 года.
Большинство экономистов считают, что это нанесет серьезный ущерб пятой в мире экономике (британской), поскольку торговля с ЕС, крупнейшим рынком сбыта Великобритании, постражает от введения тарифов.
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