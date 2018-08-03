Карни: соглашение между Британией и ЕС находится под угрозой

Глава Банка Англии Марк Карни EPA/ANDY RAIN

Комментарии Карни привели к тому, что курс фунта стерлингов достиг 11-дневного минимума по отношению к американскому доллару.

Менее чем через восемь месяцев до выхода Британии из состава ЕС, правительству еще предстоит договориться об отношениях после развода с Брюсселем, это также активизировало планирование возможности покинуть блок без какого-либо официального соглашения о торговых отношениях.

"Я думаю, что возможность Brexit без сделки сейчас крайне высока", — сказал Карни в интервью радио BBC.

"У людей будет, о чем волноваться по поводу Brexit без сделки, что до сих пор считается маловероятным, но вероятным", — заметил Карни.

Стерлинг снизился ниже уровня в $1,3 на фоне таких комментариев и коснулся минимума в $1,2985, в то время как британские цены на правительственные облигации выросли.

Если Британия не согласна с условиями своего развода с ЕС и выйдет из блока без переходного соглашения, она вернется к торговле в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО) в марте 2019 года.

Большинство экономистов считают, что это нанесет серьезный ущерб пятой в мире экономике (британской), поскольку торговля с ЕС, крупнейшим рынком сбыта Великобритании, постражает от введения тарифов.