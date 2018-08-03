Эксперт оценил долю американских инвесторов в российском госдолге

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости . Доля американских инвесторов в российском суверенном долге составляет не более 7-8%, оценил для РИА Новости эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов

По данным Минфина США за вторую половину 2017 года — январь 2018 года, суммарные вложения американских резидентов в российский госдолг составляли 10-13 миллиардов долларов, что аналогично 640-750 миллиардов рублей, в сравнении с суммой российского госдолга на федеральном уровне (облигации федерального займа и долларовые выпуски) это 7-8%, отметил эксперт.

"Более поздних данных на данный момент не опубликовано, но ужесточение санкций в апреле должно было снизить долю американцев — судить о величине снижения по косвенным признакам сложно. Общий отток из развивающихся рынков все же, вероятно, доминировал среди причин как роста доходности гособлигаций, так и некоторого ослабления рубля в последние месяцы", — сказал Куликов.

Возможные санкции

Группа американских сенаторов в четверг внесла в конгресс законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России. Документ, в частности, предполагает запрет на покупку нового российского долга. Он также предусматривает дополнительные санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.

По словам Куликова, ограничение вложений в новый долг для американских резидентов в первую очередь повлечет за собой некоторый рост стоимости заимствований для государства за счет снижения спроса. «В худшем случае оцениваем этот эффект в 0,5 процентного пункта без учета действия других возможных каналов санкций», — сказал эксперт АКРА.

Доля нерезидентов в таком случае продолжит размываться, если Минфин России будет придерживаться планов по объемам размещения даже при несколько более высоких ставках, продолжил он. «Упасть до 25% доля нерезидентов, например, в ОФЗ вполне может к началу 2019 года», — предположил эксперт.

Отток вложений нерезидентов

За июнь 2018 года доля ОФЗ, находящихся в собственности иностранцев, сократилась на 2,3 процентного пункта по сравнению с маем и на 1 июля составила 28,2%, достигнув минимального значения почти за полтора года, свидетельствуют данные Банка России . Уровень ниже этого был зафиксирован последний раз на 1 марта 2017 года — 27,5%, после чего вплоть до начала июня этого года доля нерезидентов в ОФЗ держалась выше 30%.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 июля до 1,982 триллиона рублей с 2,123 триллиона на 1 июня, или на 141 миллиард рублей. Это максимальный объем средств, выведенных нерезидентами в течение одного месяца за всю историю рынка гособлигаций РФ. В целом за три последних месяца отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ составил 369 миллиардов рублей.

В номинальном выражении объем вложений нерезидентов в ОФЗ снизился до уровня начала августа 2017 года, когда он достиг 1,896 триллиона рублей, после чего держался выше 2 триллионов рублей. В целом же объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 июля вырос до 7,033 триллиона рублей с 6,959 триллиона месяцем ранее.