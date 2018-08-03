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Qualcomm и Motorola впервые сделали 5G-телефон
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Qualcomm и Motorola впервые сделали 5G-телефон 

Прайм 13 часов назад
Motorоla представила телефон moto z3 на основе последних разработок Qualcomm, позволяющих принимать сигнал 5G. Qualcomm Snapdragon X50 5G и X24 LTE модемы дают аналоговому устройству возможность работать в 5G-сетях, которые становятся новым стандартом связи. Речь идет о 5G mmWave, которые работают в диапазоне от 24 ГГц до 100 ГГц, что как минимум в четыре раза быстрее скорости передачи сигналов в LTE-сетях.
Безусловно, пока необходимости в таком телефоне нет, поскольку нет инфраструктуры, которая сможет поддерживать соответствующий сигнал. Однако технологии постепенно развиваются, и Qualcomm продолжит доминировать на рынке смартфонов. Вопрос со строительством инфраструктуры уже частично решен, так как среди партнеров Motorola и Qualcomm есть американская телекоммуникационная компания Verizon. Только в 1-м квартале этот телеком направил на капитальные затраты $4,6 млрд, что на $1 млрд выше прогнозов аналитиков.
Ожидаю, что Verizon продолжит инвестировать в развитие новых сетей, и его CapEx в текущем году превысят $19 млрд, а в 2019-м достигнут $22 млрд У его конкурента AT&T на капитальные затраты на текущий год планируется направить более $20 млрд В связи с этим рассчитываю, что первые тестовые вышки появятся в середине 2019 года, а полноценная 5G-сеть станет доступна в США во второй половине 2021-го.
Нельзя сказать, что Qualcomm значительно опережает рынок, но хорошо, что у компании есть решения для высокоскоростных сетей. У Qualcomm остаются огромные перспективы, однако постоянные судебные разбирательства с ее участием не позволяют котировкам расти, поэтому акции торгуются с дисконтом. Соответственно, пока у компании остаются юридические проблемы, она не сможет наращивать свою капитализацию, несмотря на технологии, которые она внедряет и развивает.
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