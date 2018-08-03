Conviva: ТВ-стриминг в мире продолжает расти

Во всём мире длительность просмотра потокового ТВ во втором квартале более чем удвоились по сравнению с тем же периодом год назад.

Conviva, компания занимающаяся измерениями потокового телевидения, утверждает, что количество просмотренных часов выросло на 115% до 5,5 млрд, что в значительной степени объясняется ростом числа просмотров Чемпионата мира по футболу в июне. Без этого события время смотрения по-прежнему выросло на 45%.

Во всем мире количество просмотров потокового ТВ-контента выросло на 102% до 17,2 млрд, В том числе выросли попытки просмотра до 20,3 млрд По данным Conviva, количество устройств для стриминга во всём мире выросло на 45% до 973,4 млн Северная Америка с 124% увеличением числа просмотров и 139% ростом часов просмотра является крупнейшим и быстрорастущим рынком, утверждает Conviva. В Азии наблюдался рост в 63% у просмотров и 22% у часов просмотра, в то время как Европа выросла на 28% в просмотрах и 32% в часах.

Мобильные устройства заняли самую большую долю ТВ-стриминга — 49% всех просмотров, у Smart TV — 27%, у ПК — 24%.

У Roku самая большая доля стриминга как у платформы для потокового ТВ — 8%. На Sony PlayStation приходится 5%; на Microsoft Xbox — 4,6%; Apple TV — 4,1%; Amazon Fire TV — 1,9% и Google Chromecast — 1,8%.

ИСТОЧНИК: MediaPost