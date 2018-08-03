Российский банк «Агросоюз» попал в санкционный список

Власти США обвиняют этот банк в нарушении режима нераспространения в отношениях с КНДР.

Банк «Агросоюз», согласно данным РИА Новости, по состоянию на 1 июля занимал 202-е место среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 млрд рублей. Единственным владельцем банка является Андрей Шляховой, свидетельствует размещенная на сайте ЦБ РФ информация, датированная 21 мая 2018 года. «Агросоюз» зарегистрирован в Москве.

Наравне с российским банком в санкционный список по этим же обвинениям добавлены китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская Korea Ungum Corporation.

Кроме того, в санкционный список внесено одно новое имя. Это гражданин КНДР Ли Чон Вон, представляющий в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР.