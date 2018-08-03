Ещё
Российский банк «Агросоюз» попал в санкционный список
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Российский банк «Агросоюз» попал в санкционный список 

BFM.RU 13 часов назад
Минфин США в пятницу внес в санкционный список российский банк «Агросоюз».
Власти США обвиняют этот банк в нарушении режима нераспространения в отношениях с КНДР.
Банк «Агросоюз», согласно данным РИА Новости, по состоянию на 1 июля занимал 202-е место среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 млрд рублей. Единственным владельцем банка является Андрей Шляховой, свидетельствует размещенная на сайте ЦБ РФ информация, датированная 21 мая 2018 года. «Агросоюз» зарегистрирован в Москве.
Наравне с российским банком в санкционный список по этим же обвинениям добавлены китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская Korea Ungum Corporation.
Кроме того, в санкционный список внесено одно новое имя. Это гражданин КНДР Ли Чон Вон, представляющий в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР.
BFM.RU: последние новости
Apple приятно удивил инвесторов Снова «It's highly likely Russia». Комментарий Георгия Бовта Обзор инопрессы. «Российское вмешательство» в американские выборы имело ничтожный эффект
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога700
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение