«Спокойный» август: прогноз валют

Москва, 3 августа — «Вести. Экономика» Август должен был стать спокойным месяцем благодаря снижению геополитического давления в связи с началом отпускного сезона в Конгрессе США . Тем более emerging markets накануне получили положительный импульс на фоне хорошей корпоративной отчетности в США и снижения риторики торговых войн после успешных переговоров Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера , комментирует Константин Кочергин, руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный».

Однако, уже в четверг, стало известно об очередном антироссийский законопроекте, разработанным сенаторами США, и предусматривающим запрет на транзакции с новым суверенным долгом РФ, а также санкции за инвестиции или участие в энергетических проектах РФ.

Данный законопроект может быть принят ближе к октябрю, после возвращения с 5 недельных каникул Палаты Представителей Конгресса США. В августе-сентябре он только начнёт обсуждаться в профильных комитетах Сената США . С учётом того, что в начале года Минфин США не рекомендовал вводить санкции на российский госдолг (т.к. в этом случае существенные убытки понесут и американские инвесторы) данный законопроект скорее всего будет принят в смягчённом виде.

На этом фоне 10-летние ОФЗ упали в четверг на 1%, а доходность достигла 7,85% (+0,15%) годовых, а рубль потерял почти 50 копеек и открывается в пятницу на уровне 63,47 за доллар США. В этих реалиях отток средств из ОФЗ со стороны нерезидентов продолжится и в августе. По сравнению с концом марта доля нерезидентов уже сократилась на 6,3% до уровня 28,2% или 369 млрд рублей от объема всех выпусков ОФЗ.

Другим негативным моментом для всех рынков emerging markets стало объявление во вторник, что администрация США планирует увеличить пошлины до 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму до 200 млрд долларов, ранее планировались 10% пошлины, однако такие меры в администрации сочли недостаточными. На этом фоне Китай ответит США аналогичными ограничительными мерами, за которыми последует дальнейшая девальвация китайской валюты, юань с апреля этого года уже итак потеряла к доллару около 10%.

Ставшие уже традиционными покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила в августе увеличатся до 383,2 млрд рублей с июльских 347,7 млрд руб., что создаст дополнительное давление на рубль.

Прошедшее в августе заседание ФРС было выдержано в «ястребиной» риторике на фоне сильных данных по экономике США и подтвердило ожидания участников на предстоящие еще два повышения ставки в этом году (сентябрь и декабрь с шагом 0,25%), а также 3 повышения в 2019 году и еще одно повышение в 2020 году.

В отличие от ФРС США Европейский Центральный Банк на очередном заседании в августе подтвердил курс на неизменности мягкой ДКП и продолжения выкупа активов до конца текущего года с сохранение ключевой стаки без изменений как минимум до конца лета 2019 года.

Нефть Brent с апреля 2018 года продолжает торговаться в диапазоне 71-80 долларов, ища баланс между пагубными для товарных рынков торговыми войнами и сокращениями предложения на фоне Иранских санкций, кризисов, аварий и забастовок в нефтедобывающих странах.

Вероятно, в августе курс рубля под давлением указанных выше факторов вполне может оказаться у верхней границе торгового коридора 63-65 долларов США.

Курс евро к доллару также будет находится под давлением продолжающихся торговых войн и более жёсткой монетарной политикой США, вероятна, торговля в нижней границе торгового коридора 1,1500-1,1750. Ожидаемый коридор рубля по отношению к евро 73-75,5.