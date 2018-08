Рынок акций Китая закрылся падением, Shanghai Composite снизился на 1,00%

Investing.com — Фондовый рынок Китая завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов туризма и отдыха, технологий и оборудования и технологий.

На момент закрытия на Шанхайской фондовой бирже Shanghai Composite снизился на 1,00%, индекс SZSE Component подешевел на 2,03%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Shanghai Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Hunan Huasheng Co Ltd (SS:600156), которые подорожали на 0,410 п. (10,07%), закрывшись на отметке в 4,480. Котировки Taiyuan Chemical Industry Co Ltd (SS:600281) выросли на 0,390 п. (10,05%), завершив торги на уровне 4,270. Бумаги Shanghai Highly Group Co Ltd A (SS:600619) выросли в цене на 1,180 п. (10,02%), закрывшись на отметке 12,960.

Лидерами падения стали акции Shanghai Feilo Acoustics Co Ltd (SS:600651), цена которых упала на 0,42 п. (10,05%), завершив сессию на отметке 3,76. Акции Autobio Diagnostics Co Ltd (SS:603658) поднялись на 7,220 п. (9,99%), закрывшись на уровне 65,020, а PNC Process Systems Co Ltd (SS:603690) снизились в цене на 2,30 п. (9,98%) и завершили торги на отметке 20,75.

В лидерах роста среди компонентов индекса SZSE Component по итогам сегодняшних торгов были акции Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd (SZ:002157), которые подорожали на 5,00% до отметки 4,41, Muyuan Foodstuff Co Ltd (SZ:002714), которые набрали 4,94%, закрывшись на уровне 27,19, а также акции EVE Energy (SZ:300014), которые повысились на 4,59%, завершив сессию на отметке 15,49.

Лидерами падения стали акции Guangdong Advertising Co Ltd (SZ:002400), которые снизились в цене на 10,12%, закрывшись на отметке 3,11. Акции компании Beijing Venustech Inc (SZ:002439) потеряли 10,02% и завершили сессию на уровне 16,88. Котировки Zhejiang Hexin Industry Group Co Ltd (SZ:002343) снизились в цене на 10,00% до отметки 12,33.

На Шанхайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (950) превысило количество закрывшихся в плюсе (411), а котировки 66 акций практически не изменились.

Котировки акций Beijing Venustech Inc (SZ:002439) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 10,02%, 1,88 п., и завершили торги на отметке 16,88. Котировки акций Zhejiang Hexin Industry Group Co Ltd (SZ:002343) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 10,00%, 1,37 п., и завершили торги на отметке 12,33.

Индекс волатильности CBOE China Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Shanghai Composite, упал на 4,49% до отметки 22.10.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,65%, или 7,90, достигнув отметки $1.228,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,30%, или 0,21, до $68,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,01%, или 0,01, до отметки $73,44 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/CNY снизилась на 0,12% до 6,8347, а котировки EUR/CNY упали на 0,05%, достигнув отметки 7,9230.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,16% до 94,85.