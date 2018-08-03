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Российский рынок: затишье перед бурей
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Российский рынок: затишье перед бурей 

Вести Экономика 12 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 августа — «Вести. Экономика». Как погода замерла в ожидании самого жаркого дня лета, так и рынок замер в ожидании дальнейшего движения. Наш рынок вначале совершил обычное ежемесячное движение в виде выросших ставок РЕПО, которые дотянулись до рекордных 8% годовых в предпоследний и последний день июля, и последовавшее за ним закономерное падение этих ставок до обычного уровня (7% годовых).
Из основных событий этой недели надо отметить проект санкций в отношении России, внесённый группой сенаторов и конгрессменов США. Рынок ОФЗ ожидаемо отреагировал на это падением 2 августа, которое хорошо видно на графике.
Доллар за последние пару дней ощутимо подрос. Основным драйвером его роста выступил нашумевший прогноз аналитиков Citigrou о том, что в случае введения санкций против российского долга нас ждет падение рубля до 75 рублей за доллар. Я не разделяю данного прогноза и считаю, что санкции в большей степени отразятся на стоимости ОФЗ, чем на курсе рубля. При этом раньше осени введения санкций не ожидаю. Рынок уже переварил данные новости, к вечеру пятницы снижение ОФЗ приостановилось, а рубль показывает незначительное укрепление.
В корпоративном секторе продолжается затишье, связанное с неопределённостью дальнейшего направления движения рынка госбумаг. Поэтому основные игроки просто не совершают сделок.
Алексей Скабалланович, управляющий активами «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
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