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Toyota потратила 2 миллиона долларов на разработку концепции Supra
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Toyota потратила 2 миллиона долларов на разработку концепции Supra 

Auto.Today 12 часов назад
Фото: Auto.Today
Японскому производителю потребовалось примерно 2 миллиона долларов, чтобы построить концептуальную модель Supra, которая вскоре попадет в выставочные залы.
«В Австралии есть много фанатов, когда дело доходит до Supra, и для того, чтобы это означало концепцию в 2,7 миллиона долларов», — сказал представитель Toyota Броди Ботт, сославшись на цену в австралийских долларах, примерно эквивалентную 2 миллионам долларам США. «Это, вероятно, сделает его самым дорогим Supra!»
Производитель продемонстрировал концепцию GR Supra Racing на Женевском автосалоне в марте этого года, в результате чего дизайн, представленный концепциями FT-HS и 2014 FT-1 в 2007 году, еще ближе подобрался к реальной производственной модели, которая после открытия книги заказов будет оцениваться примерно в 60 000 долларов.
Напоминаем, предыдущий Supra выпускался с 1978 по 2002 год и имел стоимость около 45 000 долларов, что, учитывая уровень инфляции, эквивалентно 63 тысяч долларов.
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