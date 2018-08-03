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Amazon UK при росте прибыли за 2017 год заплатила на 37% меньше налогов
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Amazon UK при росте прибыли за 2017 год заплатила на 37% меньше налогов 

Прайм 11 часов назад
ЛОНДОН, 3 авг — ПРАЙМ. Британская дочка онлайн-ритейлера Amazon — Amazon U. K. Services Ltd — выплатила за 2017 год налоги в размере 1,7 миллиона фунтов стерлингов, что на 37% меньше, чем годом ранее, при выросшей доналоговой прибыли, следует из данных компании.
Размер доналоговой прибыли компании составил 72,4 миллиона фунтов стерлингов, что почти втрое больше результата за 2016 год (24,3 миллиона фунтов). Выручка ритейлера в 2017 году выросла до 1,99 миллиарда фунтов с 1,46 миллиарда годом ранее.
По словам представителя ритейлера, компания заплатила все налоги, необходимые для Великобритании. Снижение суммы налога было частично связано с тем, что Amazon осуществила выплаты акциями сотрудникам, и их стоимость была вычтена из прибыли.
В Евросоюзе транснациональные корпорации имеют право быть налоговыми резидентами лишь в одной стране, как правило, с низким налоговым режимом. В случае с Amazon такой страной выступает Люксембург. В результате компании платят налог с прибыли, полученной во всех странах ЕС, по низкой ставке. Если бы Amazon, у которого в Британии около 20 тысяч сотрудников, платил налог по британскому налоговому законодательству, то размер выплаты составил бы 4,6 миллиона фунтов стерлингов.
Ряд стран в ЕС в прошлом году начали кампанию против уклонения крупными транснациональными компаниями от налогообложения. В частности, Германия и Франция выступили за изменение налогового регулирования интернет-гигантов, таких как Google и Amazon. Еврокомиссия также провела ряд налоговых расследований против всемирно известных компаний, таких как Starbucks, Apple и Amazon.
Среди стран ЕС, которые применяют схемы льготного налогообложения для транснациональных гигантов, — Люксембург, Голландия, Мальта и Ирландия.
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