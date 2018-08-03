Пенсионные фонды ФГ «Будущее» пытаются вернуть инвестиции в дефолтные бонды

Пенсионные фонды «Будущее», «Телеком-союз», «Социальное развитие» (входят в финансовую группу «Будущее» Бориса Минца) и их УК «Конкорд управление активами» 1 августа подали иск в Арбитражный суд Москвы к компании «Прайм финанс» , следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска составляет 8,8 млрд руб.

Фонды подали иск, чтобы вернуть средства, инвестированные в облигации «Прайм Финанс», сообщил «Ведомостям» представитель ФГ «Будущее». «В рамках иска фонды требуют досрочного погашения биржевых облигаций, выплаты накопленного купонного дохода, а также процентов за пользование чужими денежными средствами», — говорит он.

«Прайм финанс» через компанию «Глория» принадлежит кипрскому офшору Florentino consulting. Сейчас «Прайм финанс» находится в процессе ликвидации. Сумма выпущенных ей бондов — 21,75 млрд руб. По выпуску на 11,75 млрд, а также выпуску на 5 млрд с погашением в 2025 г. «Прайм финанс» допустила дефолт. В июле 2013 г. компания разместила выпуск на 11,75 млрд руб., а в ноябре 2014 г. выдала заем кипрской Stratola investments на ту же сумму. Эту организацию связывали с О1 Group — она вела деятельность в интересах группы Бориса Минца, говорится в сообщении «Эксперта РА» от 2015 г.

Ранее те же НПФ подали аналогичный иск к компании «Рислэнд» на 4 млрд руб, требуя досрочного погашения облигаций. Заседание по этому иску назначено на 10 сентября.

«Рислэнд» в январе 2014 г. выпустила облигации на сумму 6,1 млрд руб, сейчас по ним объявлен дефолт. Компания принадлежит кипрской Skira и, как и «Прайм финанс», находится в процессе ликвидации. Примечательно, что обе компании зарегистрированы по одному адресу.

Представители «Рислэнд» и «Прайм финанс» не ответили на вопросы «Ведомостей».