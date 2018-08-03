Биржи США в основном растут после подтверждения ожиданий снижения безработицы в стране

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в пятницу преимущественно растут, трейдеры оценивают статистику американского рынку труда, при этом сдерживают рост индексов опасения по поводу обострения торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.40 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,37%, до 25419,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,05%, до 7797,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,25%, до 2834,18 пункта.

Ранее в пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в июле снизилась до 3,9% с 4% в июне, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 157 тысяч. Показатель уровня безработицы совпал с прогнозом экспертов, при этом они ожидали, что число рабочих мест выросло в большей степени — на 193 тысячи.

Тем не менее, в более долгосрочном периоде рост занятости выглядит устойчивым — темпы роста числа рабочих мест за первые семь месяцев этого года выше, чем в прошлом году, отмечает газета The Wall Street Journal

"Отчет о рынке труда не показал, что его устойчивость поколеблена, на этот раз лишь данные (о числе рабочих мест — ред.) не оправдали надежд", — дал комментарий агентству Рейтер главный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардийо (Peter Cardillo). При этом, по его мнению, опасения по поводу торговой войны, вероятно, привлекут больше внимания инвесторов.

Обеспокоенность касательно торговых отношений между США и Китаем возобновилась после того, как министерство коммерции КНР в пятницу сообщило, что Китай готов в случае введения новых ввозных пошлин на его товары со стороны США ввести различные пошлины на импорт в страну американских товаров, годовой объем поставок которых составляет 60 миллиардов долларов. Заявление появилось после того, как Белый дом в среду подтвердил свои планы ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год.