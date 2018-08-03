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3 августа. Главное за минуту: банк «Новое Время» покончил с жизнью, ставки по рублевым вкладам снова падают
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3 августа. Главное за минуту: банк «Новое Время» покончил с жизнью, ставки по рублевым вкладам снова падают 

Банки.ру 11 часов назад
• Лицензия банка «Новое Время» на осуществление банковских операций аннулирована. 429-й по активам банк страны добровольно отказался от финансовой деятельности. В опубликованном на сайте регулятора расширенном сообщении указано, что кредитная организация, исходя из представленных в Банк России отчетных данных, располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. Так что банк «Новое Время» не просто решил покончить жизнь самоубийством, но еще и имеет шанс умереть честно, не оставив после себя долгов.
• В России растет использование наличных. Несмотря на рост популярности электронных платежей, вытеснение наличных денег из оборота в мировых масштабах — миф. С 2008 года доля наличных в ВВП крупнейших экономик растет. В России, по расчетам «Коммерсанта», этот тренд наблюдается с 2015 года. Собственно, прогнозы относительно полной гибели «нала» из-за карточных и мобильных платежей пока похожи на пророчества по поводу скорой гибели театра после появления кино и кино — после появления телевидения.
Министерство финансов РФ в августе установит рекорд по закупкам валюты. В период с 7 августа по 6 сентября 2018 года ведомство закупит валюту на сумму 383,2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина 3 августа. Это рекордный объем покупки валюты с февраля 2017 года, когда Минфин начал проводить подобные операции. Предыдущий максимум был зафиксирован в июне 2018 года — 379,7 млрд рублей. Укрепление рубля явно не входит в финансовые планы российских властей.
• Ставки по рублевым вкладам в России после кратковременного летнего подъема вновь снижаются. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду июля составила 6,31%. За вторую декаду прошлого месяца показатель равнялся 6,33%. Таким образом, по сравнению с предыдущим периодом ставка снизилась на 0,02 процентного пункта. Минимальное за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня текущего года — 6,05%.
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