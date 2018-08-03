Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,06%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов целлюлозно-бумажной промышленности, производства и морского транспорта.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 вырос на 0,06%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Suzuki Motor Corp. (T:7269), которые подорожали на 552,0 п. (8,55%), закрывшись на отметке в 7.005,0. Котировки Nippon Suisan Kaisha, Ltd. (T:1332) выросли на 25,0 п. (4,60%), завершив торги на уровне 568,0. Бумаги Nichirei Corp. (T:2871) выросли в цене на 94,0 п. (3,68%), закрывшись на отметке 2.650,0.

Лидерами падения стали акции Kubota Corp. (T:6326), цена которых упала на 152,0 п. (8,29%), завершив сессию на отметке 1.682,5. Акции Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (T:5901) поднялись на 107,0 п. (5,04%), закрывшись на уровне 2.016,0, а Asahi Group Holdings, Ltd. (T:2502) снизились в цене на 268,0 п. (5,00%) и завершили торги на отметке 5.088,0.

На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2546) превысило количество закрывшихся в плюсе (851), а котировки 198 акций практически не изменились.

Котировки акций Suzuki Motor Corp. (T:7269) выросли до исторического максимума, подорожав на 8,55%, 552,0 п., и завершили торги на отметке 7.005,0. Котировки акций Kubota Corp. (T:6326) упали до 52-недельного минимума, упав на 8,29%, 152,0 п., и завершили торги на отметке 1.682,5.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 3,26% до отметки 15.73.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,94%, или 0,65, достигнув отметки $68,31 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,33%, или 0,24, до $73,21 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,41%, или 5,00, до отметки $1.225,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,38% до 111,23, а котировки EUR/JPY упали на 0,33%, достигнув отметки 128,92.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 94,87.