Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,10%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов металлодобывающей промышленности, золотодобычи и сырья.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 упал на 0,10%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Appen Ltd (AX:APX), которые подорожали на 0,710 п. (6,54%), закрывшись на отметке в 11,570. Котировки Pilbara Minerals Ltd (AX:PLS) выросли на 0,055 п. (6,51%), завершив торги на уровне 0,900. Бумаги Afterpay Touch Group Ltd (AX:APT) выросли в цене на 0,560 п. (4,07%), закрывшись на отметке 14,310.

Лидерами падения стали акции Lynas Corp Ltd (AX:LYC), цена которых упала на 0,110 п. (4,89%), завершив сессию на отметке 2,140. Акции Automotive Group Holdings Ltd (AX:AHG) поднялись на 0,110 п. (4,17%), закрывшись на уровне 2,530, а G8 Education Ltd (AX:GEM) снизились в цене на 0,100 п. (3,97%) и завершили торги на отметке 2,420.

На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (676) превысило количество закрывшихся в минусе (578), а котировки 371 акций практически не изменились.

Котировки акций Automotive Group Holdings Ltd (AX:AHG) упали до минимума, подешевев на 4,17%, 0,110 п., и завершили торги на отметке 2,530.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 2,91% до отметки 12.225.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,34%, или 4,20, достигнув отметки $1.224,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,83%, или 0,57, до $68,39 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,31%, или 0,23, до отметки $73,22 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,65% до 0,7407, а котировки AUD/JPY повысились на 0,24%, достигнув отметки 82,38.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 94,87.