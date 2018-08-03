Комиссия SEC в США закрыла расследование в отношении Exxon по делу о климатических рисках

МЕХИКО, 3 авг /ПРАЙМ/. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США прекратила расследование по поводу информирования нефтегазовой компанией Exxon Mobil о климатических рисках, сообщает Dow Jones.

Комиссия сообщила Exxon, что останавливает расследование и не намерена применять какое-либо наказание. Компания это подтвердила.

Два года назад SEC начала изучение оценки Exxon своих активов на фоне снижения мировых цен на нефть и возможных изменений правил, касающихся выбросов углекислого газа.

Специалисты комиссии изучали методику расчета Exxon своих будущих затрат, необходимых для соблюдения правил по выбросам, оценки рентабельности проектов и практику компании не снижать стоимость своих запасов углеводородов в связи с падением цен на них.