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Комиссия SEC в США закрыла расследование в отношении Exxon по делу о климатических рисках
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Комиссия SEC в США закрыла расследование в отношении Exxon по делу о климатических рисках 

Прайм 9 часов назад
МЕХИКО, 3 авг /ПРАЙМ/. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США прекратила расследование по поводу информирования нефтегазовой компанией Exxon Mobil о климатических рисках, сообщает Dow Jones.
Комиссия сообщила Exxon, что останавливает расследование и не намерена применять какое-либо наказание. Компания это подтвердила.
Два года назад SEC начала изучение оценки Exxon своих активов на фоне снижения мировых цен на нефть и возможных изменений правил, касающихся выбросов углекислого газа.
Специалисты комиссии изучали методику расчета Exxon своих будущих затрат, необходимых для соблюдения правил по выбросам, оценки рентабельности проектов и практику компании не снижать стоимость своих запасов углеводородов в связи с падением цен на них.
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