Центробанк КНР применяет меры антициклического регулирования, норма резервных фондов по валютным рискам увеличена до 20 проц

Пекин, 3 августа / Синьхуа / — Народный банк Китая / Центробанк КНР/ почти через год сегодня вновь изменил норму резервных фондов по валютным рискам для долгосрочных операций продажи валюты с 0 до 20 проц.

Центробанк сообщил, что данная мера нацелена на предотвращение макрофинансовых рисков. В соответствии с потребностями условий развития, для поддержания стабильного функционирования валютного рынка будут приниматься также эффективные меры антициклического регулировния.

Центробанк КНР принял решение о повышении с 6 августа 2018 года нормы резервных фондов по валютным рискам для долгосрочных операций продажи валюты с 0 до 20 проц. Это стало очередной коррекцией нормы резервных фондов по валютным рискам после сентября 2017 года, когда Народный банк Китая установил эту норму на нулевом уровне. —0—