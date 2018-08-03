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Центробанк КНР применяет меры антициклического регулирования, норма резервных фондов по валютным рискам увеличена до 20 проц
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Центробанк КНР применяет меры антициклического регулирования, норма резервных фондов по валютным рискам увеличена до 20 проц 

ИА Синьхуа 9 часов назад
Пекин, 3 августа /Синьхуа/ — Народный банк Китая /Центробанк КНР/ почти через год сегодня вновь изменил норму резервных фондов по валютным рискам для долгосрочных операций продажи валюты с 0 до 20 проц.
Центробанк сообщил, что данная мера нацелена на предотвращение макрофинансовых рисков. В соответствии с потребностями условий развития, для поддержания стабильного функционирования валютного рынка будут приниматься также эффективные меры антициклического регулировния.
Центробанк КНР принял решение о повышении с 6 августа 2018 года нормы резервных фондов по валютным рискам для долгосрочных операций продажи валюты с 0 до 20 проц. Это стало очередной коррекцией нормы резервных фондов по валютным рискам после сентября 2017 года, когда Народный банк Китая установил эту норму на нулевом уровне. —0—
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