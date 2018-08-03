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Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи создаст криптовалютную платформу
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Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи создаст криптовалютную платформу 

Ведомости 8 часов назад
Оператор бирж Intercontinental Exchange (ICE) намерен создать «глобальную экосистему» для цифровых денег, внутри которой пользователи смогут расплачиваться с помощью криптовалюты, продавать и покупать ее. Об этом говорится в сообщении ICE. Проект получил название Bakkt.
«Bakkt предназначен для того, чтобы пользователи и различные учреждения могли беспрепятственно покупать, продавать, хранить и расходовать цифровые активы», — поясняется в сообщении оператора в Twitter.
Bakkt уже сотрудничает с крупными корпорациями, такими как Microsoft, Starbucks, BCG и другими. Как отмечается в пресс-релизе, платформа будет использовать облачные технологии Microsoft.
Первым применением платформы станет торговля и конвертация биткойнов в другие валюты. Платформа готовится к запуску в ближайшие недели.
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