Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,17%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, продовольствия и информационных технологий.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 поднялся на 0,17%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Pkn orlen (WA:PKN), которые подорожали на 1,72 п. (1,87%), закрывшись на отметке в 93,69. Котировки Kernel Holding (WA:KER) выросли на 0,90 п. (1,77%), завершив торги на уровне 51,80. Бумаги Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP) выросли в цене на 0,58 п. (1,38%), закрывшись на отметке 42,48.

Лидерами падения стали акции Ing Bank Slaski (WA:INGP), цена которых упала на 3,20 п. (1,74%), завершив сессию на отметке 181,00. Акции Enea SA (WA:ENAE) поднялись на 0,14 п. (1,49%), закрывшись на уровне 9,23, а Alior Bank (WA:ALRR) снизились в цене на 0,75 п. (1,05%) и завершили торги на отметке 70,75.

На Варшавской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (210) превысило количество закрывшихся в минусе (201), а котировки 205 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,55%, или 0,38, достигнув отметки $68,58 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,20%, или 0,15, до $73,30 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,16%, или 1,90, до отметки $1.222,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,31% до 4,2613, а котировки USD/PLN упали на 0,17%, достигнув отметки 3,6832.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,01% до 95,01.