Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,41%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, потребительских услуг и промышленности.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX поднялся на 0,41%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc), которые подорожали на 1,42 п. (2,73%), закрывшись на отметке в 53,42. Котировки Heineken (AS:HEIN) выросли на 2,00 п. (2,30%), завершив торги на уровне 88,84. Бумаги Philips Lighting NV (AS:LIGHT) выросли в цене на 0,50 п. (2,12%), закрывшись на отметке 24,13.

Лидерами падения стали акции Galapagos NV (AS:GLPG), цена которых упала на 2,320 п. (2,52%), завершив сессию на отметке 89,900. Акции Altice NV (AS:ATCA) поднялись на 0,04 п. (1,74%), закрывшись на уровне 2,37, а Koninklijke Ahold Delhaize NV (AS:AD) снизились в цене на 0,260 п. (1,19%) и завершили торги на отметке 21,640.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (84) превысило количество закрывшихся в минусе (41), а котировки 13 акций практически не изменились.

Котировки акций Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc) выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,73%, 1,42 п., и завершили торги на отметке 53,42.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 7,09% до отметки 11.68.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,54%, или 0,37, достигнув отметки $68,59 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,19%, или 0,14, до $73,31 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,15%, или 1,80, до отметки $1.221,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,17% до 1,1565, а котировки EUR/GBP упали на 0,07%, достигнув отметки 0,8895.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 95,03.