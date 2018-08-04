Путин подписал закон об обнулении пошлин на экспорт нефти в рамках налогового маневра

МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о постепенном снижении, вплоть до обнуления, экспортных пошлин на нефть в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Налоговый маневр предусматривает, что экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет, начиная с 2019 года, при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет. Для этого вносятся изменения в федеральный закон «О таможенном тарифе» и в Налоговый кодекс. Госдума приняла, а Совет Федерации уже одобрили оба документа.

Помимо снижения пошлин в нем прописано право правительства в случае форс-мажора, а именно резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке, вводить дополнительную пошлину на экспорт нефтепродуктов.

Правительству предоставляется право на повышение с 2019 года экспортных пошлин на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 60% от пошлины на нефть в случае увеличения или снижения цены на нефть на мировых рынках более чем на 15%.

Ранее Госдумой был принят закон, который позволяет правительству до конца 2018 года повышать экспортные пошлины на такие нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть. Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.