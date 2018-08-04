Урожай зерна в России по прогнозам снизится на 20%. Как это повлияет на цены?

Урожай — ниже, цены на зерно — выше. В этом году Россия соберет примерно на 20% зерна меньше, чем годом ранее. Виной всему слишком жаркое лето в Европе. Это привело к росту мировых цен, а они потянули вверх цены на российское зерно.

Так, цена российской мягкой пшеницы за прошлую неделю выросла с 207 долларов до 216,5 доллара за тонну. Хватит ли России зерна для внутреннего потребления? И что будет с ценами? Отвечает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут

— По нашим оценкам, урожай будет порядка 111-114 млн тонн. Просто сейчас говорить про урожай сложно, потому что если на Кубани завершается уборка ранних яровых, то в Сибири завершается посевная кампания — страна у нас большая. Мы планируем, что экспорт составит порядка 38-42 млн тонн зерна, достаточно средне, это не рекордный, но хороший, добротный экспорт. Сейчас он идет достаточно активно на фоне высоких мировых цен. Внутреннее употребление у нас порядка 75-77 млн тонн на все цели — это уже в целом по стране хватит. Если где-то будут возникать какие-то диспропорции, опять же страна большая, климат везде разный, то за счет перетока зерна из разных регионов эти вопросы решатся легко. Здесь проблемы никакие не возникают. Тем более что, вообще-то говоря, по предварительным данным Центра оценки качества зерна, которые публикуются, качество урожая этого года повыше, чем прошлого, то есть там больше доля продовольственного зерна. Так что продовольствием будете обеспечены, не волнуйтесь.

— А что будет с ценами, будут ли они как-то меняться и чего ожидать в конце лета?

— Сейчас высокие цены мирового рынка, в основном они растут на информации о том, где погода плохая, где будет урожай ниже, на неопределенностях. Но я не уверен, что эти цены останутся на таком высоком уровне и дальше. Вполне возможно, мы увидим, что опустятся цены мирового рынка, а с ними коррелируются и внутренние цены, потому что они зависят от мировых цен и зависят от курса рубль — доллар.

Если цены на зерно останутся высокими, как это повлияет на стоимость хлеба в России?

Юрий Кацнельсон президент Российской гильдии пекарей и кондитеров «В себестоимости хлеба все ингредиенты — это около 40%, из них процентов восемь — это мука, а если пересчитать на зерно, то получается процента три. Поэтому если изменение цен на зерно происходит, то это практически не влияет на цену хлеба, экономически практически не влияет. А с другой стороны, снижение общего урожая тоже практически не повлияет на дела хлебопеков, потому что для того, чтобы обеспечить хлебопечение мукой, должно быть 18-20 млн тонн зерна, у нас его собирают гораздо больше, несоизмеримо. Поэтому предложение всегда превышает спрос, чем мы очень здесь довольны».