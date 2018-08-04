Ещё
Урожай зерна в России по прогнозам снизится на 20%. Как это повлияет на цены?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Урожай зерна в России по прогнозам снизится на 20%. Как это повлияет на цены? 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: BFM.RU
Урожай — ниже, цены на зерно — выше. В этом году Россия соберет примерно на 20% зерна меньше, чем годом ранее. Виной всему слишком жаркое лето в Европе. Это привело к росту мировых цен, а они потянули вверх цены на российское зерно.
Так, цена российской мягкой пшеницы за прошлую неделю выросла с 207 долларов до 216,5 доллара за тонну. Хватит ли России зерна для внутреннего потребления? И что будет с ценами? Отвечает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут:
— По нашим оценкам, урожай будет порядка 111-114 млн тонн. Просто сейчас говорить про урожай сложно, потому что если на Кубани завершается уборка ранних яровых, то в Сибири завершается посевная кампания — страна у нас большая. Мы планируем, что экспорт составит порядка 38-42 млн тонн зерна, достаточно средне, это не рекордный, но хороший, добротный экспорт. Сейчас он идет достаточно активно на фоне высоких мировых цен. Внутреннее употребление у нас порядка 75-77 млн тонн на все цели — это уже в целом по стране хватит. Если где-то будут возникать какие-то диспропорции, опять же страна большая, климат везде разный, то за счет перетока зерна из разных регионов эти вопросы решатся легко. Здесь проблемы никакие не возникают. Тем более что, вообще-то говоря, по предварительным данным Центра оценки качества зерна, которые публикуются, качество урожая этого года повыше, чем прошлого, то есть там больше доля продовольственного зерна. Так что продовольствием будете обеспечены, не волнуйтесь.
— А что будет с ценами, будут ли они как-то меняться и чего ожидать в конце лета?
— Сейчас высокие цены мирового рынка, в основном они растут на информации о том, где погода плохая, где будет урожай ниже, на неопределенностях. Но я не уверен, что эти цены останутся на таком высоком уровне и дальше. Вполне возможно, мы увидим, что опустятся цены мирового рынка, а с ними коррелируются и внутренние цены, потому что они зависят от мировых цен и зависят от курса рубль — доллар.
Если цены на зерно останутся высокими, как это повлияет на стоимость хлеба в России?
Юрий Кацнельсон президент Российской гильдии пекарей и кондитеров «В себестоимости хлеба все ингредиенты — это около 40%, из них процентов восемь — это мука, а если пересчитать на зерно, то получается процента три. Поэтому если изменение цен на зерно происходит, то это практически не влияет на цену хлеба, экономически практически не влияет. А с другой стороны, снижение общего урожая тоже практически не повлияет на дела хлебопеков, потому что для того, чтобы обеспечить хлебопечение мукой, должно быть 18-20 млн тонн зерна, у нас его собирают гораздо больше, несоизмеримо. Поэтому предложение всегда превышает спрос, чем мы очень здесь довольны».
Ранее вице-премьер Алексей Гордеев говорил, что в стране нет причин для дефицита продовольствия и роста цен на него.
BFM.RU: последние новости
Apple приятно удивил инвесторов Снова «It's highly likely Russia». Комментарий Георгия Бовта Крит стал самым популярным для россиян греческим островом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога701
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение