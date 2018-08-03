Заплатить придется всем?

Повышение налога на добавленную стоимость, одобренное Госдумой Советом Федерации , — лишь малая часть плана правительства по увеличению доходов бюджета в ближайшие три года.

Рост НДС с 18% до 20% принесет в федеральную казну 600 млрд руб. в следующем году, однако общие сборы по этому налогу, согласно бюджетным проектировкам, должны вырасти на 1,1 триллиона рублей, предупреждает в обзоре Альфа-банк . Оставшиеся 500 млрд руб. Минфин намерен изъять из экономики за счет мер по «улучшению собираемости». Они включают проверки бизнеса и доначисление налогов со штрафами и пенями, которые зачастую приводят к банкротству попавшей под прицел ФНС организации.

Еще 1,1 трлн руб. правительство намерено собрать за счет налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предполагает обнуление экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением акцизов на топливо. Результат этого «маневра» в действии российская экономика увидела весной 2018 г., когда цены на бензин чуть больше чем за месяц подскочили почти на 10%. Остановить их рост удалось лишь после того, как акцизы, повышенные с января, были снижены, а запланированное на июль второе повышение — отменено.

Однако на январь 2019 г. намечен очередной рост акцизов. «Хотя все эти меры обеспечивают гарантии балансировке бюджета, они также накладывают дополнительное бремя на реальный сектор, которое ставит под угрозу позитивные прогнозы кабинета министров относительно экономического роста», — говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова

Новые сборы пойдут на финансирование дополнительных расходов бюджета — 1,6 трлн руб. в следующем году и 1,7 трлн руб. — в 2020-м. Однако на майский указ Владимира Путина , требующий начать инфраструктурные стройки, побороть бедность и ускорить экономику до темпов выше мировых, уйдет меньше половины от этих ассигнований (43%).

15%, или 750 млрд руб. будет направлено на дополнительное финансирование армии и оборонно-промышленного комплекса. Системы здравоохранения и образования получат лишь 3% и 4% соответственно. При этом финансирование программы поддержки экономики сократится на 7%.

Более трети (38%) всех дополнительных расходов будут осуществляться не через традиционные бюджетные каналы, а с помощью специально созданные структуры. При этом 28% суммы попадает в категорию «прочее», которая в принципе не позволяет определить направление расходов.

В общей сложности комбинация специальных расходов на майские указы и расходов по не конкретизированным статьям составит 70% дополнительных трат бюджета в ближайшие три года, что указывает на высокий уровень непрозрачности бюджетных планов и высокую вероятность их изменений, резюмирует Орлова.