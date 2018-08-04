Президент Турции представил План действий первых 100 дней правительства 

Анкара, 4 августа /Синьхуа/ — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу представил План действий первых 100 дней правительства. Это первая политическая программа нового кабинета министров, начавшего работать 9 июля.
В обнародованный план включены 400 важных проектов в сферах финансов, энергетики, внешней торговли, инфраструктуры, обороны и туризма. Общая сумма инвестиций составит 46 млрд лир /около 9 млрд долларов США/.
Р. Т. Эрдоган заявил, что его страна рассматривает КНР, Мексику, Россию и Индию в качестве приоритетных рынков для экспорта. Он также сообщил, что Турция планирует впервые выпустить облигации в китайских юанях.
С начала года курс лиры к доллару США упал примерно на 25 проц., что привело к значительному росту цен на импортные товары. На днях Центробанк Турции повысил прогноз роста индекса потребительских цен в 2018 году с 8,4 до 13,4 проц. —0—