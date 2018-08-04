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Более 20 ЛГБТ-активистов задержали на акции в Питере
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Более 20 ЛГБТ-активистов задержали на акции в Питере 

ИД «Собеседник» 13 часов назад
В субботу, 4 августа, полиция задержала более 20 участников несогласованной акции ЛГБТ-сообщества в Петербурге.
Об этом сообщает корреспондент телеканала «Дождь». Уточняется, что среди задержанных есть и организаторы акции, Юрий Гавриков и Алексей Назаров.
Акция, как подчеркивает телеканал, не была согласована с властями города. Активисты подали девять заявок с указанием разных мест, однако в мэрии сообщили, что по всем адресам ведутся ремонтные работы. Тогда акцию решено было провести в форме одиночных пикетов.
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