Более 20 ЛГБТ-активистов задержали на акции в Питере

В субботу, 4 августа, полиция задержала более 20 участников несогласованной акции ЛГБТ-сообщества в Петербурге.

Об этом сообщает корреспондент телеканала «Дождь». Уточняется, что среди задержанных есть и организаторы акции, Юрий Гавриков и Алексей Назаров

Акция, как подчеркивает телеканал, не была согласована с властями города. Активисты подали девять заявок с указанием разных мест, однако в мэрии сообщили, что по всем адресам ведутся ремонтные работы. Тогда акцию решено было провести в форме одиночных пикетов.