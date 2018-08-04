Ещё
22 компании дебютировали на китайской «третьей новой площадке»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

22 компании дебютировали на китайской «третьей новой площадке» 

ИА Синьхуа 11 часов назад
Пекин, 4 августа /Синьхуа/ — 22 малых и средних предприятия дебютировали на этой неделе в китайской Общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ, известной как «третья новая площадка» /New Third Board/.
Таким образом, общее число зарегистрированных в системе NEEQ компаний возросло до 11091.
С 30 июля по 3 августа оборот на площадке составил 1,52 млрд юаней /около 222 млн долл. США/, сократившись на 16,21 проц. по сравнению с предыдущей неделей.
NEEQ была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам и предназначена для обслуживания малых и средних предприятий.
Данная система рассматривается в качестве доступного способа получения финансирования малым бизнесом, характеризующегося низкими финансовыми издержками и простыми процедурами листинга. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Рост ВВП Туркменистана за семь месяцев составил 6,2 проц Объем кредитов Импортно-экспортного банка Китая в рамках "Пояса и пути" увеличился на 37 проц. в первом полугодии Президент Турции представил План действий первых 100 дней правительства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия жестко ответит США на пошлины15
Час Х: первые санкции накрыли Иран53
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала252
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей57
В отказе от наличных нашли угрозу22
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение