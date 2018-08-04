22 компании дебютировали на китайской «третьей новой площадке»

Пекин, 4 августа / Синьхуа / — 22 малых и средних предприятия дебютировали на этой неделе в китайской Общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ, известной как «третья новая площадка» /New Third Board/.

Таким образом, общее число зарегистрированных в системе NEEQ компаний возросло до 11091.

С 30 июля по 3 августа оборот на площадке составил 1,52 млрд юаней /около 222 млн долл. США/, сократившись на 16,21 проц. по сравнению с предыдущей неделей.

NEEQ была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам и предназначена для обслуживания малых и средних предприятий.

Данная система рассматривается в качестве доступного способа получения финансирования малым бизнесом, характеризующегося низкими финансовыми издержками и простыми процедурами листинга. -0-