Объем кредитов Импортно-экспортного банка Китая в рамках «Пояса и пути» увеличился на 37 проц. в первом полугодии

Пекин, 4 августа / Синьхуа / — На конец июня текущего года объем непогашенных кредитов, выданных Импортно-экспортным банком Китая /China Exim Bank/ в рамках инициативы «Пояс и путь», вырос на 37 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Банк сообщил, что специальные кредиты объемом 130 млрд юаней /около 19 млрд долл. США/ для обсуждавшихся в рамках прошедшего в прошлом году Форума по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» проектов закреплены в соглашениях.

Кроме этого, была увеличена финансовая поддержка, направленная на сферу обрабатывающей промышленности, на энергосбережение и «зеленые» финансы.

По словам председателя правления China Exim Bank Ху Сяолянь, банк продолжит поддерживать разумный и умеренный рост бизнеса во втором полугодии наряду с углублением реформ и сглаживанием финансовых рисков.

В период с 2014 по 2017 гг. банк выдал кредиты на сумму более чем 930 млрд юаней. По состоянию на конец марта текущего года, объем непогашенных кредитов, выданных банком странам вдоль «Пояса и пути», составил свыше 810 млрд юаней с увеличением показателя на 29,7 проц. в годовом выражении. -0-