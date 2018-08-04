В Подмосковье 17 августа пройдут торги по усадьбам Соллогубов и «Дача Мамонтова»

Усадьбу «Дача Мамонтова» в Пушкинском районе и усадьбу Соллогубов в Серпухове выставили на торги в Подмосковье, аукционы пройдут 17 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Четырнадцатого августа заканчивается прием заявок на торги за право аренды двух областных памятников культуры — усадьбы Соллогубов в Серпухове и «Дачи Мамонтова», точнее ее части — дачи М. А. Горбова, в Пушкинском районе. Торги пройдут 17 августа на электронной площадке «РТС— тендер», — отмечается в сообщении.

«Дача Мамонтовых» — деревянный комплекс площадью 852 метра — относится ко второй половине XIX века. Усадьба была создана по заказу российского мецената Саввы Мамонтова и московского купца, крупного предпринимателя, банкира, железнодорожного подрядчика М. А. Горбова. Дача представляла собой яркий пример неорусского стиля. В разные годы ХХ века на территории усадьбы располагались районная больница и общество филателистов. В 1995 году пожар разрушил дом Горбова и уничтожил яблоневый парк. Сгоревшая дача будет разыграна на торгах 17 августа.

«Объект сложный, его придется восстанавливать практически с нуля. Однако по «Даче Мамонтова» уже разработана научно-проектная документация с предложением по возможному использованию объекта культурного наследия и необходимых инвестициях для его восстановления. Это поможет инвестору найти наилучший вариант использования усадьбы», — сказал министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев

Он уточнил, что предложенный вариант подразумевает превращение усадьбы в двухэтажный досуговый центр с бильярдным клубом, SPA-центром и рестораном.

Стартовая цена за годовую аренду «Дачи Мамонтова» составит 221 тысячу рублей. Объект расположен в микрорайоне Мамонтовка вблизи железной дороги, обладает хорошей транспортной доступностью и имеет все шансы на получение прибыли, добавил министр.

Вторым памятником культуры, предложенным на электронные торги, станет серпуховская усадьба Соллогубов площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Двухэтажное здание с двумя флигелями имеет П-образную форму со смотрящими на две улицы фасадами. Построенная в конце XVIII — начале XIX века в стиле классицизма, усадьба была резиденцией одного из богатейших людей России Ф. А. Солодовникова.

В 1873 году, сменив нескольких владельцев, она попадает в собственность графини Соллогуб, которая расположила в ней пансионат для малообеспеченных детей и сирот и училище для белошвеек. В советское время в здании усадьбы располагалось медицинское училище.

По словам Аверкиева, с учетом того, что Серпухов является претендентом на включение в «Золотое кольцо России», усадьба может быть интересна для инвестирования и реализации бизнес-идеи. Стартовая цена за годовую аренду до завершения реставрации составляет 1,3 миллиона рублей. Победитель торгов получает усадьбу в аренду и должен в течение семи лет ее отреставрировать, только после этого вступает в силу право льготной аренды — «один рубль за один квадратный метр».

В Подмосковье действует губернаторская программа «Усадьбы Подмосковья». Суть проекта состоит в том, что объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, выставляются на торги и по рыночной ставке достаются частному инвестору для последующего восстановления. С победителем торгов заключается договор аренды сроком на 49 лет с обязательным условием проведения реставрационных работ за счет инвестора.

Согласно условиям, срок реставрации не должен превышать семи лет. Льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 квадратный метр в год арендатор получает после восстановления усадьбы.