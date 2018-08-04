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20 штук с AliExpress, которые однозначно вам понравятся
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20 штук с AliExpress, которые однозначно вам понравятся 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
20 штук с AliExpress, которые однозначно вам понравятсяРазбавляем жару и летний зной отборными штуками с AliExpress.
Сначала рекомендуем три отборных штуки, которые есть в нашем Telegram.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Кожаный чехол для iPad
Приятный дизайн, удобный угол наклона и отделение для Apple Pencil.
Цена: 1 175 руб., купить с кэшбеком
2. Док-станция для зарядки гаджетов
Удобно заряжать сразу несколько устройств.
Цена: от 1 124 руб., купить с кэшбеком
3. Газовая горелка
Незаменимая вещь в походе или вылазке на природу.
Цена: 532 руб., купить с кэшбеком
4. Сумка для техники
Вместительная сумка с настраиваемыми перегородками для размещения любой аппаратуры.
Цена: от 776 руб., купить с кэшбеком
5. Тактические очки
Поляризационные очки пригодятся в разных ситуациях.
Цена: 690 руб., купить с кэшбеком
6. Термопистолет
Есть разные модели любой мощности от 30W до 150W.
Цена: от 366 руб., купить с кэшбеком
7. Монитор сердечного ритма
Компактный и точный измерительный прибор.
Цена: 655 руб., купить с кэшбеком
8. Hi-Fi MP3-плеер
Компактный плеер с радио и встроенным динамиком.
Цена: 1 368 руб., купить с кэшбеком
9. Складная сковорода
Подойдет для идеальных омлетов.
Цена: 1 238 руб., купить с кэшбеком
10. Лазерный уровень
Рулетка, правило и лазерный измеритель в одном корпусе.
Цена: 481 руб., купить с кэшбеком
11. Миниатюрная дрель
В комплекте множество насадок и переходников.
Цена: от 1 274 руб., купить с кэшбеком
12. Удлинитель с USB  Мощный сетевой фильтр с шестью USB для зарядки гаджетов.
Цена: от 1 256 руб., купить с кэшбеком
13. Выпрямитель вмятин
Поможет удалить неровности на корпусе автомобиля.
Цена: 1 281 руб., купить с кэшбеком
14. Сумка-холодильник
Пригодится во время поездки на море.
Цена: 2 047 руб., купить с кэшбеком
15. Набор для ремонта электроники
Большое количество мелких бит и отверток.
Цена: 1 175 руб., купить с кэшбеком
16. Измеритель температуры и влажности Xiaomi
Компактный прибор, который работает от батареек.
Цена: 692 руб., купить с кэшбеком
17. Портативный фумигатор
Отличный походный гаджет, который защитит от насекомых на природе.
Цена: 679 руб., купить с кэшбеком
18. Спортивная сумка
Очень вместительная и не промокает под дождем.
Цена: 1 040 руб., купить с кэшбеком
19. Настольные часы
Красивые диодные часы, подойдут для любой комнаты.
Цена: 800 руб., купить с кэшбеком
20. Складная бутылка
Удобная для транспортировки бутылка на 500 мл.
Цена: 862 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен  С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
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