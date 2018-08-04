20 штук с AliExpress, которые однозначно вам понравятся

20 штук с AliExpress, которые однозначно вам понравятсяРазбавляем жару и летний зной отборными штуками с AliExpress.

Сначала рекомендуем три отборных штуки, которые есть в нашем Telegram.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Кожаный чехол для iPad

Приятный дизайн, удобный угол наклона и отделение для Apple Pencil.

Цена: 1 175 руб., купить с кэшбеком

2. Док-станция для зарядки гаджетов

Удобно заряжать сразу несколько устройств.

Цена: от 1 124 руб., купить с кэшбеком

3. Газовая горелка

Незаменимая вещь в походе или вылазке на природу.

Цена: 532 руб., купить с кэшбеком

4. Сумка для техники

Вместительная сумка с настраиваемыми перегородками для размещения любой аппаратуры.

Цена: от 776 руб., купить с кэшбеком

5. Тактические очки

Поляризационные очки пригодятся в разных ситуациях.

Цена: 690 руб., купить с кэшбеком

6. Термопистолет

Есть разные модели любой мощности от 30W до 150W.

Цена: от 366 руб., купить с кэшбеком

7. Монитор сердечного ритма

Компактный и точный измерительный прибор.

Цена: 655 руб., купить с кэшбеком

8. Hi-Fi MP3-плеер

Компактный плеер с радио и встроенным динамиком.

Цена: 1 368 руб., купить с кэшбеком

9. Складная сковорода

Подойдет для идеальных омлетов.

Цена: 1 238 руб., купить с кэшбеком

10. Лазерный уровень

Рулетка, правило и лазерный измеритель в одном корпусе.

Цена: 481 руб., купить с кэшбеком

11. Миниатюрная дрель

В комплекте множество насадок и переходников.

Цена: от 1 274 руб., купить с кэшбеком

12. Удлинитель с USB Мощный сетевой фильтр с шестью USB для зарядки гаджетов.

Цена: от 1 256 руб., купить с кэшбеком

13. Выпрямитель вмятин

Поможет удалить неровности на корпусе автомобиля.

Цена: 1 281 руб., купить с кэшбеком

14. Сумка-холодильник

Пригодится во время поездки на море.

Цена: 2 047 руб., купить с кэшбеком

15. Набор для ремонта электроники

Большое количество мелких бит и отверток.

Цена: 1 175 руб., купить с кэшбеком

16. Измеритель температуры и влажности Xiaomi

Компактный прибор, который работает от батареек.

Цена: 692 руб., купить с кэшбеком

17. Портативный фумигатор

Отличный походный гаджет, который защитит от насекомых на природе.

Цена: 679 руб., купить с кэшбеком

18. Спортивная сумка

Очень вместительная и не промокает под дождем.

Цена: 1 040 руб., купить с кэшбеком

19. Настольные часы

Красивые диодные часы, подойдут для любой комнаты.

Цена: 800 руб., купить с кэшбеком

20. Складная бутылка

Удобная для транспортировки бутылка на 500 мл.

Цена: 862 руб., купить с кэшбеком

P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!