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Трамп остался доволен введенными в отношении Китая пошлинами
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Трамп остался доволен введенными в отношении Китая пошлинами 

Российская Газета 3 часа назад
Пошлины на товары из Китая «работают намного лучше, чем кто-либо предполагал», убежден президент США Дональд Трамп. Об этом он рассказал подписчикам своего Twitter.
"Пошлины работают намного лучше, чем кто-либо предполагал, — не скрывает своего удовлетворения хозяин Белого дома. — Рынок Китая упал на 27% за последние четыре месяца, и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сильнее, чем когда-либо прежде, и будет значительно расти, когда эти ужасные торговые сделки будут успешно перезаключены".
Напомним, что ранее Трамп обвинил Пекин в краже американской интеллектуальной собственности, в связи с чем объявил о введении 25-процентных пошлин на ввозимые из Китая товары на общую сумму в 50 миллиардов долларов. Власти Поднебесной ответили симметрично, после чего Вашингтон решился на продолжение торговой войны и пригрозил введением пошлин на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов.
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