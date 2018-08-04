Трамп остался доволен введенными в отношении Китая пошлинами

Пошлины на товары из Китая «работают намного лучше, чем кто-либо предполагал», убежден президент США Дональд Трамп . Об этом он рассказал подписчикам своего Twitter.

"Пошлины работают намного лучше, чем кто-либо предполагал, — не скрывает своего удовлетворения хозяин Белого дома. — Рынок Китая упал на 27% за последние четыре месяца, и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сильнее, чем когда-либо прежде, и будет значительно расти, когда эти ужасные торговые сделки будут успешно перезаключены".

Напомним, что ранее Трамп обвинил Пекин в краже американской интеллектуальной собственности, в связи с чем объявил о введении 25-процентных пошлин на ввозимые из Китая товары на общую сумму в 50 миллиардов долларов. Власти Поднебесной ответили симметрично, после чего Вашингтон решился на продолжение торговой войны и пригрозил введением пошлин на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов.