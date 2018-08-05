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Администрация Трампа предоставит американским фермерам помощь до $ 12 млрд
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Администрация Трампа предоставит американским фермерам помощь до $ 12 млрд 

ProComp.info 9 часов назад
Фото: ProComp.info
Администрация Трампа во вторник заявила, что предоставит до 12 миллиардов долларов помощи американским фермерам с начала сентября, чтобы защитить их от последствий торговых споров между Соединенными Штатами и Китаем, Европейским Союзом и другими.
Соединенные Штаты никогда раньше не предлагали помощь такого масштаба, сказал Скотт Ирвин, экономист сельского хозяйства из Иллинойского университета. Крупные краткосрочные программы помощи, как правило, предлагаются в периоды спада или низких цен на сельскохозяйственные товары.
По словам Чада Харта, профессора экономики и специалиста по рынкам сельскохозяйственных культур Университета штата Айова, правительство в последний раз предлагало фермерам сопоставимую сумму чрезвычайной помощи в начале 1998 года, которая предназначалась для решения проблемы низких цен на свиней, кукурузу и сою.
Сонни Пердью, секретарь Министерства сельского хозяйства США, объявил, что правительство будет использовать «Commodity Credit Corporation» (CCC), созданную во время Великой Депрессии почти столетие назад, чтобы компенсировать фермерам потери в размере 11 миллиардов долларов из-за торговых войн.
Эта помощь оказывается в дополнение к десяткам программ помощи фермерам, которые обычно предлагаются, включая субсидированное страхование, кредиты, помощь в случае стихийных бедствий и содействие торговле. В 2017 году федеральное правительство потратило почти $ 19 млрд на программы поддержки сельского хозяйства, и эта сумма, как ожидается, вырастет до почти $ 27 млрд в 2018 году.
Министерство сельского хозяйства США заявило, что $ 12 млрд будут разделены на три различные программы.
1. Прямые выплаты фермерам сои, сорго, кукурузы, пшеницы, хлопка, молочных продуктов и свиней.
2. Закупки продуктов питания, включая фрукты, орехи, рис, бобовые, говядину, свинину и молоко для распределения среди продовольственных банков и программ питания.
3. Программа содействия торговле для развития новых рынков.
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