Глава «Роснефти» заявил, что дивиденды в 2018 году превысят показатели 2017 года 

МОСКВА. Игорь Сечин, генеральный директор крупнейшего в России производителя нефти «Роснефть», ожидает, что дивиденды в 2018 году будут выше, чем в предыдущем году, заявил он в интервью телеканалу «Россия-24» в понедельник.
Совет директоров «Роснефти» в апреле рекомендовал дивиденды в размере 10,48 рублей за акцию или 50 процентов годового дохода.
Сечин сказал, что «Роснефть» также рассматривает возможность открытия собственной сети автозаправочных станций в Германии.
По его словам, «Роснефть» поставляет в Германию топливо через автозаправочные станции, эксплуатируемые его партнерами BP и Total.
«Но вполне возможно, что мы также разработаем собственную сеть», — сказал Сечин.