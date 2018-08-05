Глава «Роснефти» заявил, что дивиденды в 2018 году превысят показатели 2017 года

МОСКВА. Игорь Сечин , генеральный директор крупнейшего в России производителя нефти «Роснефть» , ожидает, что дивиденды в 2018 году будут выше, чем в предыдущем году, заявил он в интервью телеканалу «Россия-24» в понедельник.

Совет директоров «Роснефти» в апреле рекомендовал дивиденды в размере 10,48 рублей за акцию или 50 процентов годового дохода.

Сечин сказал, что «Роснефть» также рассматривает возможность открытия собственной сети автозаправочных станций в Германии.

По его словам, «Роснефть» поставляет в Германию топливо через автозаправочные станции, эксплуатируемые его партнерами BP и Total

«Но вполне возможно, что мы также разработаем собственную сеть», — сказал Сечин.