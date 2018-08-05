Министр финансов Японии Таро Асо хочет, чтобы встречи G20 пресекли кризисы на начальном этапе

Министр финансов Японии Таро Асо заявил в пятницу, что он хочет, чтобы в следующем году в Осаке состоялось совещание «большой двадцатки», нацеленное на выявление проблем в глобальной экономике, прежде чем они могут ухудшиться.

«Целью G20 в следующем году, должно быть пресечение кризисов на начальном этапе, прежде чем они будут развиваться дальше», — заявил Таро Асо, добавив, что хочет собраться в следующем году, «для стимулирования инвестиций в высококачественную инфраструктуру для обеспечения экономического роста».

Форум «группы двадцати» сталкивается с широким кругом проблем, которые могут подорвать глобальный рост, такой как торговый протекционизм, денежно-кредитная политика США, инвестиционные потоки с развивающихся рынков и колебания в валютах.

Таро Асо заявил, что министры финансов и центральные банки стран «G20», на встрече на прошлой неделе в Аргентине, обсудили риски снижения мировой экономики и подтвердили свой консенсус по вопросам валютного рынка.

Но они не смогли достичь консенсуса относительно путей разрешения многочисленных споров по поводу тарифных действий в США, вызывая опасения, что «большая двадцатка» может бороться за достижение соглашения в следующем году, в то время когда риски для мировой экономики могут увеличиваться.

Переговоры Японии с торговым представителем США Робертом Лайтайзером состоятся не в июле, а в августе, как первоначально ожидалось, сообщил журналистам Таро Асо.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились в этом году наладить диалог, поскольку администрация Трампа пересматривает торговые отношения, которые она считает несправедливыми для американских компаний и рабочих.

Трамп ясно дал понять, что он предпочитает двустороннюю торговую сделку с Японией, чтобы снизить положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами, но Таро Асо в пятницу подтвердил отсутствие интереса Японии к такому пакту.