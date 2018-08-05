Министр финансов Японии Таро Асо хочет, чтобы встречи G20 пресекли кризисы на начальном этапе 

Министр финансов Японии Таро Асо заявил в пятницу, что он хочет, чтобы в следующем году в Осаке состоялось совещание «большой двадцатки», нацеленное на выявление проблем в глобальной экономике, прежде чем они могут ухудшиться.
«Целью G20 в следующем году, должно быть пресечение кризисов на начальном этапе, прежде чем они будут развиваться дальше», — заявил Таро Асо, добавив, что хочет собраться в следующем году, «для стимулирования инвестиций в высококачественную инфраструктуру для обеспечения экономического роста».
Форум «группы двадцати» сталкивается с широким кругом проблем, которые могут подорвать глобальный рост, такой как торговый протекционизм, денежно-кредитная политика США, инвестиционные потоки с развивающихся рынков и колебания в валютах.
Таро Асо заявил, что министры финансов и центральные банки стран «G20», на встрече на прошлой неделе в Аргентине, обсудили риски снижения мировой экономики и подтвердили свой консенсус по вопросам валютного рынка.
Но они не смогли достичь консенсуса относительно путей разрешения многочисленных споров по поводу тарифных действий в США, вызывая опасения, что «большая двадцатка» может бороться за достижение соглашения в следующем году, в то время когда риски для мировой экономики могут увеличиваться.
Переговоры Японии с торговым представителем США Робертом Лайтайзером состоятся не в июле, а в августе, как первоначально ожидалось, сообщил журналистам Таро Асо.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились в этом году наладить диалог, поскольку администрация Трампа пересматривает торговые отношения, которые она считает несправедливыми для американских компаний и рабочих.
Трамп ясно дал понять, что он предпочитает двустороннюю торговую сделку с Японией, чтобы снизить положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами, но Таро Асо в пятницу подтвердил отсутствие интереса Японии к такому пакту.
Ставки высоки для Японии, потому что администрация президента США Дональда Трампа может попросить Японию принять конкретные меры для снижения ее торгового баланса, что нанесет ущерб экономике, ориентированной на экспорт в Японии.