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Количество платных подписчиков Spotify выросло на 10 процентов
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Количество платных подписчиков Spotify выросло на 10 процентов 

ProComp.info 9 часов назад
Фото: ProComp.info
Лидер потоковой передачи музыки Spotify сообщил в четверг, что во втором квартале платные подписчики выросли на 10 процентов, тем самым он продолжает опережать своего конкурента Apple Music, особенно в США.
Ежемесячные платные абоненты, на долю которых приходится основная часть дохода Spotify, выросли в конце июня с 75 миллионов до 83 миллионов. По последним данным, платных пользователей Apple Music составляет 40 миллионов.
Однако рост дохода замедлился из-за новых европейских правил конфиденциальности данных, которые требуют от пользователей явного согласия на определенное использование их информации. Выручка за второй квартал выросла на 26% до 1,27 млрд евро ($1,49 млрд).
Spotify, который запустил свой потоковый музыкальный сервис десять лет назад, в последние годы наблюдает всплеск роста подписчиков. Рост популярности абонентских услуг рассматривается как основной фактор улучшения финансового состояния музыкальной индустрии.
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