Количество платных подписчиков Spotify выросло на 10 процентов

Лидер потоковой передачи музыки Spotify сообщил в четверг, что во втором квартале платные подписчики выросли на 10 процентов, тем самым он продолжает опережать своего конкурента Apple Music, особенно в США.

Ежемесячные платные абоненты, на долю которых приходится основная часть дохода Spotify, выросли в конце июня с 75 миллионов до 83 миллионов. По последним данным, платных пользователей Apple Music составляет 40 миллионов.

Однако рост дохода замедлился из-за новых европейских правил конфиденциальности данных, которые требуют от пользователей явного согласия на определенное использование их информации. Выручка за второй квартал выросла на 26% до 1,27 млрд евро ($1,49 млрд).

Spotify, который запустил свой потоковый музыкальный сервис десять лет назад, в последние годы наблюдает всплеск роста подписчиков. Рост популярности абонентских услуг рассматривается как основной фактор улучшения финансового состояния музыкальной индустрии.