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В России начали действовать ответные пошлины против США
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В России начали действовать ответные пошлины против США 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Суть Событий
Российская Федерация с воскресенья, 5 августа, вводит в действие повышенные ставки пошлин на товары из Соединённых Штатов Америки, передает НСН.
Это решение российские власти приняли в ответ на решение Вашингтона увеличить импортные пошлины на сталь и алюминий.
Пошлины повышаются на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в России. Среди прочего, таможенные сборы увеличиваются на ввоз из США строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна. Размеры ставок составят от 25% до 40%.
Общий объем пошлин, по данным Минэкономразвития, достигнет 87,6 миллионов долларов в год.
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