В России начали действовать ответные пошлины против США

Российская Федерация с воскресенья, 5 августа, вводит в действие повышенные ставки пошлин на товары из Соединённых Штатов Америки, передает НСН.

Это решение российские власти приняли в ответ на решение Вашингтона увеличить импортные пошлины на сталь и алюминий.

Пошлины повышаются на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в России. Среди прочего, таможенные сборы увеличиваются на ввоз из США строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна. Размеры ставок составят от 25% до 40%.

Общий объем пошлин, по данным Минэкономразвития, достигнет 87,6 миллионов долларов в год.