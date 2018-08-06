Китаец подарил роскошный особняк любимой собаке

Этому псу из Китая можно только позавидовать! У него есть собственный особняк стоимостью 500 тысяч долларов со спа-зоной, батутом и бассейном. Дом собаке подарил ее хозяин, который разбогател благодаря своему питомцу.