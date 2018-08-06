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Китаец подарил роскошный особняк любимой собаке
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Китаец подарил роскошный особняк любимой собаке 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Этому псу из Китая можно только позавидовать! У него есть собственный особняк стоимостью 500 тысяч долларов со спа-зоной, батутом и бассейном. Дом собаке подарил ее хозяин, который разбогател благодаря своему питомцу.
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