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Собака помогла хозяину разбогатеть и получила особняк в подарок
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Собака помогла хозяину разбогатеть и получила особняк в подарок
Sputnik Грузия
9 часов назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Грузия
У этой собаки из Китая есть собственный особняк стоимостью 500 тысяч долларов со спа-зоной, батутом и бассейном. Дом собаке подарил ее хозяин, который разбогател благодаря своему питомцу
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