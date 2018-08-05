Собака помогла хозяину разбогатеть и получила особняк в подарок

У этой собаки из Китая есть собственный особняк стоимостью 500 тысяч долларов со спа-зоной, батутом и бассейном. Дом собаке подарил ее хозяин, который разбогател благодаря своему питомцу