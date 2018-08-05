Индонезия лоббирует США для поддержания специального тарифного режима

Индонезия лоббировала визит госсекретаря США Майка Помпео, чтобы сохранить страну Юго-Восточной Азии в списке стран, которые получают льготные условия торговли, сообщили министры иностранных дел и торговли.

«Президент Джоко Видодо выразил надежду Индонезии на то, что США будут поддерживать систему ВСП (Обобщенная система преференций) в стране», — заявила журналистам министр иностранных дел Ретно Марсуди после встречи с Помпео.

В апреле Управление торгового представительства США заявило, что оно рассматривает право Индонезии, наряду с Индией и Казахстаном, на участие в ВСП, исходя из обеспокоенности по поводу соответствия критериям обслуживания и инвестиций.

«Около 53 процентов товаров, охватываемых ВСП, являются товарами, связанными с продуктами экспорта США, в то время как 35 процентов связаны с производственным процессом американских продуктов», — заявил Марсуди.

В соответствии с ВСП Индонезия получает сниженные тарифы на экспорт в Соединенные Штаты на сумму около 2 миллиардов долларов, включая некоторые сельскохозяйственные, текстильные и лесопродукты, сообщила в июле Ассоциация работодателей Индонезии.

Общий объем экспорта в США составил $17,8 млрд по данным Министерства торговли Индонезии в 2017 году. Индонезия получила положительное сальдо торгового баланса 9,7 млрд долларов США в прошлом году.

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что Индонезия попросила Соединенные Штаты освободить свою продукцию из алюминия и стали.

Министр заявил, что он и Марсуди встретились с министром торговли США Уилбуром Россом в Вашингтоне и договорились повысить стоимость ежегодной торговли между США и Индонезией до 50 миллиардов долларов. Лукита заявил, что Помпео согласился с необходимостью расширения экономических связей и стратегического партнерства стран.