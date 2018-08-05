Ещё
Индонезия лоббирует США для поддержания специального тарифного режима
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Индонезия лоббирует США для поддержания специального тарифного режима 

ProComp.info 7 часов назад
Фото: ProComp.info
Индонезия лоббировала визит госсекретаря США Майка Помпео, чтобы сохранить страну Юго-Восточной Азии в списке стран, которые получают льготные условия торговли, сообщили министры иностранных дел и торговли.
«Президент Джоко Видодо выразил надежду Индонезии на то, что США будут поддерживать систему ВСП (Обобщенная система преференций) в стране», — заявила журналистам министр иностранных дел Ретно Марсуди после встречи с Помпео.
В апреле Управление торгового представительства США заявило, что оно рассматривает право Индонезии, наряду с Индией и Казахстаном, на участие в ВСП, исходя из обеспокоенности по поводу соответствия критериям обслуживания и инвестиций.
«Около 53 процентов товаров, охватываемых ВСП, являются товарами, связанными с продуктами экспорта США, в то время как 35 процентов связаны с производственным процессом американских продуктов», — заявил Марсуди.
В соответствии с ВСП Индонезия получает сниженные тарифы на экспорт в Соединенные Штаты на сумму около 2 миллиардов долларов, включая некоторые сельскохозяйственные, текстильные и лесопродукты, сообщила в июле Ассоциация работодателей Индонезии.
Общий объем экспорта в США составил $17,8 млрд по данным Министерства торговли Индонезии в 2017 году. Индонезия получила положительное сальдо торгового баланса 9,7 млрд долларов США в прошлом году.
Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что Индонезия попросила Соединенные Штаты освободить свою продукцию из алюминия и стали.
Министр заявил, что он и Марсуди встретились с министром торговли США Уилбуром Россом в Вашингтоне и договорились повысить стоимость ежегодной торговли между США и Индонезией до 50 миллиардов долларов. Лукита заявил, что Помпео согласился с необходимостью расширения экономических связей и стратегического партнерства стран.
ProComp.info: последние новости
Глава «Роснефти» заявил, что дивиденды в 2018 году превысят показатели 2017 года Министр финансов Японии Таро Асо хочет, чтобы встречи G20 пресекли кризисы на начальном этапе Квартальная прибыль «Merck» упала на 12 процентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей57
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую1
Час Х: первые санкции накрыли Иран55
«Россия возобновила собственное производство»4
Дач больше не будет11
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
00:35
Россия ответила США на пошлины
Экономика
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение