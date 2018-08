В США полиция обстреляла и закидала гранатами протестующих

В США полиция применила резиновые пули против протестующих

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости . Полиции американского Портленда в штате Орегон пришлось применить резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить столкновения ультраправых и их противников в субботу, сообщают американские СМИ.

Video shows a struggle for a flag and then a black-clad person hit this dude in the head before he drops. I was watching the blood pour out of his head and into the street. #DefendPDX #AllOutPDX pic.twitter.com/KPRk1D8l00

— PDX Mike Bivins (@itsmikebivins) 4 августа 2018 г.

Как сообщалось ранее, члены крайне правой группы Patriot Prayer, поддерживающей президента США Дональда Трампа , в субботу устроили митинг, который привлек их противников. Большие группы людей собрались на противоположных сторонах улицы, размахивая баннерами и выкрикивая оскорбления друг другу. По данным Portland Tribune, среди контрпротестующих были представители профсоюзов, защитники прав иммигрантов и члены других групп.

"Огромная группа, состоящая из нескольких противостоящих друг другу политических объединений, включая Patriot Prayer правого толка и антифашистов… столкнулись лицом к лицу", — отмечает Portland Tribune.

Когда протестующие отказались выполнить требование полиции покинуть улицу, правоохранители стали стрелять резиновыми пулями и применили светошумовые гранаты. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки, отмечает Portland Tribune.

Most aren’t budging pic.twitter.com/fb8AzLYHPe

— PDX Mike Bivins (@itsmikebivins) 4 августа 2018 г.

Перед началом демонстраций полиция предупредила, что на место проведения митинга в парке нельзя проносить с собой оружие без специальной лицензии, иначе оно будет изъято. На митинге присутствовали сотрудники правоохранительных органов с собаками, а также были установлены контрольно-пропускные пункты. Тем не менее, впоследствии полиция конфисковала разные предметы, которые могли быть использованы в качестве оружия.

По данным Portland Tribune, митинг был организован лидером Patriot Prayer Джоуи Гибсоном, баллотирующимся от Республиканской партии в сенат от Вашингтона. Этот митинг стал третьим, проходившим в Портленде этим летом. Два предыдущих мероприятия закончились драками и беспорядками.

Ранее СМИ выражали опасения, что митинг в Портленде может стать повторением марша ультраправых, прошедшего прошлым летом в городе Шарлоттсвилль, штат Виргиния. Тогда в результате инцидентов и столкновений во время демонстраций десятки человек пострадали, один погиб. «По мере приближения годовщины смертельного марша в Шарлоттсвилле… некоторые в Орегоне опасаются, что митинг ультраправых в конце этой недели может стать таким же жестоким», — отмечало Portland Tribune.

Our colleague @edercampuzano is on his way to urgent care, bloodied, but OK. He was struck with a bottle as police fired flash bangs at counter-protesters. #alloutpdx #patriotprayer pic.twitter.com/DsP1t7ikxw

— Shane D. Kavanaugh (@shanedkavanaugh) 4 августа 2018 г.

Как позже сообщила полиция Портленда в заявлении, в ходе митинга четыре человека были задержаны, несколько человек пострадали.

Ранее сообщалось, что власти Вашингтона рассматривают возможность запуска отдельных поездов в метро для участников националистического «Марша объединенных правых» 12 августа.