Почему мировые цены на сахар снизились до минимума за последние три года

Стоимость сахара в мире упала до рекордного минимума за последние три года. Эксперты связывают такую ситуацию с переизбытком продукции на глобальном рынке. Падение котировок сырья снижает рентабельность производителей и уже спровоцировало волну банкротств и закрытий предприятий по всему миру. Тем не менее, по оценке аналитиков рынка, этот тренд позитивно отразится на потребителях, поскольку может привести к удешевлению кондитерской продукции.

Рыночные цены на сахар в мире упали до трёхлетнего минимума. Так, по данным американской биржи ICE, в пятницу, 3 августа, фьючерсы на сахар-сырец впервые с августа 2015 года торгуются ниже отметки 10,5 центов за фунт (около 454 грамм). С начала 2018 года это значение опустилось более чем на 30%.

Сахар-сырец — это продукт переработки сахарной свёклы или тростника в виде отдельных кристаллов. Он используется как сырьё при производстве сахарного песка или рафинада.

По словам опрошенных RT экспертов, наблюдаемое глобальное снижение мировых цен в первую очередь обусловлено переизбытком товара на глобальном рынке. Согласно июльскому прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 2017—2018 финансовом году (он протекает с 1 октября по 30 сентября) производство сахара в мире увеличится на 11% и достигнет рекордного уровня 187,6 млн тонн.

При этом объёмы предложения сладкого продукта превысят уровень спроса на него, и в результате на рынке может образоваться крупнейший профицит за всю историю наблюдений, говорится в докладе FAO.

«Сахару, как и большинству сырьевых товаров, свойственен относительно плавный стабильный рост потребления в мире и периодические циклические изменения производства в ключевых странах-экспортёрах по причине погодных и экономических факторов. Так, 2018—2019 год будет уже вторым сезоном перепроизводства сахара в мире, что и является причиной снижения мировых цен», — пояснил RT ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов

По словам аналитика «Финам» Алексея Калачёва, снижение цен на сахар также связано и с постоянными изменениями потребительских предпочтений в обществе. На фоне общемирового роста спроса на сахар популярная тенденция к переходу на здоровое питание ведёт к сокращению объёмов потребления сладкого продукта на душу населения.

Сладкий перебор

По оценке экспертов, на сегодняшний день именно глобальное перенасыщение рынка сахара является определяющим фактором для падения стоимости продукции. По данным FAO, сейчас в мире основными производителями товара являются Бразилия, Индия, Китай, Таиланд, США и Мексика.

При этом наиболее серьёзное давление на цены оказывают положительные прогнозы по росту тайского и индийского урожая вместе с высоким уровнем запасов сахара в этих регионах, которые остались с прошлого года. Об этом рассказал RT старший аналитик «БКС Глобал Маркетс» Марат Ибрагимов

Так, по данным Индийской ассоциации производителей сахара (ISMA), уже в первой половине 2017—2018 финансового года объём производства сахара в этой стране увеличился на 49%, до 28,18 млн тонн.

Евгений Иванов подчеркнул, что Россия также не отстаёт от общемирового тренда.

«В России наблюдается перепроизводство третий сезон подряд. Страна перешла к нетто-экспорту сахара, чего прежде никогда не было. То есть с 2016—2017 финансового года страна экспортирует продукции больше, чем импортирует. Такое произошло впервые за 200 лет свекловодства в России», — отметил Евгений Иванов.

По словам эксперта, в нынешнем сезоне объём предложения на российском рынке сахара может превысить 6,5 млн тонн: собственное производство вырастет до 6 млн тонн, импорт традиционно составит не менее 300 тыс. тонн, а неосвоенные с прошлых сезонов запасы добавят порядка 250 тыс. тонн. Потребление, в свою очередь, оценивается экспертами в диапазоне от 5,8 до 6,1 млн тонн. В ИКАР отмечают, что таким образом, российское предложение сахара окажется выше спроса на полмиллиона тон.

Рыночное дело

Падение цен на сахар в результате глобального перепроизводства сказывается на прибыльности бизнеса. Об этом рассказала RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова . Как отмечает эксперт, за последнее время рентабельность сахарного сегмента в России сократилась с 25% практически до 15% по EBITDA (показатель, равный объёму прибыли до вычета налогов). Такая тенденция в последнее время всё чаще приводит к разорению компаний и к закрытию или продаже производств.

«Поток инвестиций в отрасль просел во всех странах. Прокатилась целая волна банкротств. Например, в Бразилии и в России этот процесс проходит довольно болезненно. В последние годы ушли из сектора некоторые игроки, которые ранее работали десятилетиями. Возможно, этот процесс продолжится в наступающем сезоне», — отметил Евгений Иванов.

Как пояснил Марат Ибрагимов из «БКС Глобал Маркетс», мировые компании не справляются со сложившейся ситуацией и начинают уступать свои места на рынке производителям из Индии, Таиланда и Евросоюза . Так, согласно прогнозу исследовательской компании INTL FCStone, уже в этом финансовом году рыночная доля Бразилии в сахарном секторе снизится с 52% до 35%.

Помимо недостаточного уровня спроса в мире компании сталкиваются и с серьёзными экспортными препятствиями. Заградительные барьеры (например, таможенные пошлины) мешают государствам перенаправить свои излишние запасы сахара и немного разгрузить внутренний рынок.

«Экспорт сахара — это сложный вопрос, поскольку данный рынок является одним из самых зарегулированных в мире. Сейчас очень мало стран, куда можно свободно поставить сахар без ограничений или с невысокими пошлинами. Государства, в которых есть сахарные заводы и производство сырья, защищают свои рынки и попасть на них непросто», — пояснил Евгений Иванов.

Анастасия Соснова считает, что в таких условиях многие предприятия будут заниматься модернизацией и повышением своей эффективности для снижения себестоимости производства. Остальные компании вынуждены либо уменьшать посевы, либо вовсе останавливать заводы и переориентироваться на производство других сельскохозяйственных культур.

Радость кондитера

Впрочем, «просадка» сахарного рынка положительно сказывается на кондитерской отрасли. По словам Евгения Иванова, ещё в начале 2015 года розничные цены в России на сахар и сахаросодержащую продукцию находились на пике, но уже в последние несколько лет перешли к снижению.

«Поскольку продукция становится дешевле, начинает расти потребление и увеличивается экспорт. Кондитеры в последние полтора года сообщают о существенном росте производства и снижении цен — у них расширяется сбыт как на внутренний рынок, так и на экспорт», — пояснил эксперт.

Анастасия Соснова отмечает, что в вопросе цен на кондитерские изделия также важно обращать внимание и на динамику стоимости целого ряда других ингредиентов помимо сахара. Марат Ибрагимов добавил, что в зависимости от этого фактора удешевление сладких товаров может произойти далеко не во всех странах и регионах мира.

«Всё зависит от доли сахара в составе изделий и стоимости других компонентов. Кроме того, розничные цены на конечную продукцию в рыночной экономике в значительной мере зависят от состояния потребительского спроса и в меньшей — от себестоимости производства», — подчеркнул Алексей Калачёв

Новый цикл

Как отмечают опрошенные RT эксперты, в конечном итоге низкие цены на сахар могут привести к закрытию наименее рентабельных и устаревших производств, сокращению посевных площадей, и падению производства. Такая ситуация спровоцирует стабилизацию мировых цен.

По словам Анастасии Сосновой, уже в 2019 году производство сахара может сократиться на 2—3%, а цены на сахар-сырец могут вырасти на 3%. Вместе с тем, как отмечает эксперт, рынок на сегодняшний день по-прежнему остаётся слабым из-за больших объёмов запасов в мире и высокого уровня конкуренции за экспортные поставки.

«В ближайшие год-два сахарная отрасль, скорее всего, увидит продолжение сокращения маржи, а местами и банкротства или перепрофилирование на иные виды деятельности. Потребители, конечно, получат временную радость, но через несколько лет производители могут сократить производство, что повлияет на рост цен», — заключил Евгений Иванов.