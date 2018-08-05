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Прибыль китайских компаний ценных бумаг в первом полугодии этого года превысила 32 млрд юаней
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Прибыль китайских компаний ценных бумаг в первом полугодии этого года превысила 32 млрд юаней 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Пекин, 5 августа /Синьхуа/ — Прибыль китайских компаний ценных бумаг в первом полугодии этого года составила 32,86 млрд юаней /примерно 4,8 млрд долларов США/. Таковы данные Китайской ассоциации фондовой индустрии.
Согласно статистике ассоциации, общие доходы таких компаний в январе-июне достигли 126,57 млрд юаней.
Более половины совокупных доходов было обеспечено за счет торговли ценными бумагами, андеррайтинга, спонсорства, управления активами и портфельных инвестиций.
Среди 131 компании ценных бумаг, входящих в ассоциацию, 106 были прибыльными в первой половине этого года.
По состоянию на 30 июня, общие активы 131 компании достигли 6,38 трлн юаней, они владели ценными бумагами общей стоимостью 36,56 трлн юаней. -0-
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