Ещё
Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,01%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.76
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.65
+0.00 Золото
1208.72
+0.04 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1561
–0.0126
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,01% 

Investing.com Россия 8 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских и финансовых услуг, электроэнергетики и минерального производства.
На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подешевел на 0,01%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Compania Minera Milpo SAA Class I (LM:MILi), которые не изменились на 0,000 п. (0,00%), закрывшись на отметке в 2,890. Котировки Ferreyros (LM:FER) не изменились на 0,000 п. (0,00%), завершив торги на уровне 2,400. Бумаги Cerro Verde (LM:CVE) не изменились на 0,000 п. (0,00%), закрывшись на отметке 24,010.
Лидерами падения стали акции Compania Minera Milpo SAA Class I (LM:MILi), цена которых не изменилась на 0,000 п. (0,00%), завершив сессию на отметке 2,890. Акции Ferreyros (LM:FER) не изменились на 0,000 п. (0,00%), закрывшись на уровне 2,400, а Cerro Verde (LM:CVE) на 0,000 п. (0,00%) и завершили торги на отметке 24,010.
На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в плюсе (1), а котировки 6 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,87%, или 1,28, достигнув отметки $69,77 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,49%, или 1,09, до $74,30 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,34%, или 4,20, до отметки $1.219,00 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,00% до 3,2685, а котировки EUR/PEN упали на 0,31%, достигнув отметки 3,7780.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,16% до 95,18.
Investing.com Россия: последние новости
Золото торгуется вблизи 17-месячных минимумов Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,16% Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,04%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США514
Рубль упадет до осени145
Власти хотят денег от миллионов россиян864
Что спасает экономику Украины от краха
Получить льготу по «коммуналке» станет проще4
Видео
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение