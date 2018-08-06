Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,01%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских и финансовых услуг, электроэнергетики и минерального производства.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подешевел на 0,01%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Compania Minera Milpo SAA Class I (LM:MILi), которые не изменились на 0,000 п. (0,00%), закрывшись на отметке в 2,890. Котировки Ferreyros (LM:FER) не изменились на 0,000 п. (0,00%), завершив торги на уровне 2,400. Бумаги Cerro Verde (LM:CVE) не изменились на 0,000 п. (0,00%), закрывшись на отметке 24,010.

Лидерами падения стали акции Compania Minera Milpo SAA Class I (LM:MILi), цена которых не изменилась на 0,000 п. (0,00%), завершив сессию на отметке 2,890. Акции Ferreyros (LM:FER) не изменились на 0,000 п. (0,00%), закрывшись на уровне 2,400, а Cerro Verde (LM:CVE) на 0,000 п. (0,00%) и завершили торги на отметке 24,010.

На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в плюсе (1), а котировки 6 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,87%, или 1,28, достигнув отметки $69,77 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,49%, или 1,09, до $74,30 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,34%, или 4,20, до отметки $1.219,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,00% до 3,2685, а котировки EUR/PEN упали на 0,31%, достигнув отметки 3,7780.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,16% до 95,18.